網傳醫生質疑嚴肅跟進 醫局：提醒循規守法

近日網上流傳一封以英文撰寫、署名為「Chi Wai」的醫生信件，稱近期被捕市民不計其數，除示威者還有記者、社工、攜帶激光筆的人，自己因醫院內外教學工作擁有數支激光筆，擔心可能被捕，「不清楚醫管局所指會嚴肅跟進的意思」。

網信：港無罪假定 局方應關注催淚彈

他續稱，有醫管局同事因義務急救而被打、被捕、被綁雙手，有人因此發噩夢，醫管局無需要再增加他們的憂慮，認為比起嚴格實行人力資源守則，作為負責的僱主更應關注伊利沙伯醫院附近射大量催淚彈的危害。

該醫生稱，香港奉行普通法的無罪假定，即使有員工被定罪，也可上訴；即使有員工被判入獄，也不表示他們犯過罪，又提及近期同事心理和生理都承受巨大壓力，需得僱主支持，希望醫管局能關懷員工，而非發威脅聲明。

醫管局回覆，有關信件提醒同事循規守法，以公眾利益為先，若有同事違法被捕，醫管局確實保障病人私隱和以一視同仁的態度根據人力資源守則，嚴肅跟進，亦提醒同事需要時尋求心理輔導和情緒支援。

（反修例風暴）