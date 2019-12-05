羅致光：燒烤釋二噁英多過催淚彈

朱凱廸質疑勞處受壓擱指引 羅：他署已有

羅致光昨於立法會回應質詢表示，社會福利署沒統計資助或非資助安老和康復服務單位使用者和職員受催淚氣體影響人數，又稱燃燒一般垃圾，特別是路邊膠欄杆，所產二噁英比「燒任何其他東西更多」，是數以百倍計。羅又稱，參考文獻，催淚煙產生二噁英是絕無僅有，「甚至大家去燒烤所產生的二噁英，都遠遠高過催淚煙」。

朱凱廸在會上提出，親耳聽過勞工處副處長梁永恩表示，處方就市民對催淚煙關注而製作相關安全指引，但處方疑受政治壓力而擱置推出。羅致光沒正面回應是否屬實，只說衛生署及食環署已有相關指引，而勞工處有就指引提供意見。

陳肇始：放煙後懸浮粒子無異常 縱火後飈

另外，陳肇始書面回覆胡志偉有關催淚彈提問表示，環保署比對施放催淚煙期間和施放前附近空氣監測站粒子濃度，以及比對同期間其他沒施放地區監測站的數據，在曾施放地區錄得的粒子水平沒有異常，顯示催淚煙沒令整個地區懸浮粒子濃度明顯增加。她說，個別日子因有縱火情况，附近監測站懸浮粒子濃度有數小時升至高於當天正常水平兩倍，顯示縱火對附近地區空氣質素造成影響。本報就上述發放催淚彈及縱火後的粒子數據向環保署查詢，至截稿前沒回應。

（反修例風暴）