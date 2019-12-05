制服涉堵路女生 無證蒙面警坐肩頸 警方：硬照難作結論 行動時曾喊「警察」

明報記者

鄧鏡波中學發聲明確認有學生被捕，會提供法律支援；德蘭中學亦確認昨早一名學生被警方拘捕。

前日10人堵路 昨埋伏拘4生

昨晨7時許，一批便衣警於土瓜灣馬頭圍道及農圃道對開路面制服並拘捕多名青年。紅磡分區指揮官鍾雅倫其後向傳媒稱，前日早上7時許，約10名穿校服的示威者曾於馬頭圍道與譚公道交界以雪糕筒堵路，並用噴漆塗鴉3輛巴士，導致附近一帶擠塞，昨晨多名便衣警埋伏，至7時15分發現約8名穿校服、戴口罩及手套的人以同一手法堵路，並塗鴉一輛巴士，便衣警其後制服3名15歲男生及一名14歲女生。警方在他們身上檢獲噴漆、手套及口罩，並在一男生身上搜出一支伸縮警棍，4人涉公眾地方行為不檢、刑事毁壞及藏有攻擊性武器被扣查。

稱「好快上手銬」 用最低武力

網上圖片顯示，一蒙面便衣女警當時沒掛委任證，坐在一名被制服女生肩頸上。鍾表示，不能單憑一張硬照作結論，他稱該女生曾反抗，一名47歲男子曾上前推開女警，並以手拍打女警臉部圖助女生逃走，其後被其他男警制服，涉襲警及阻差辦公被扣查。鍾說，女警控制場面後，被制服女生已「好快上手銬帶上警車」，重申警方使用最低武力。

開學後四成被捕者為學生

鍾又補充，開學後有四成被捕示威者為學生，促學校及成年人關注。據保安局資料，6月9日至11月28日公眾活動中，被落案控告的有102人18歲以下，佔整體約10.9%；362人報稱學生，佔整體約38.6%。警方至今共拘捕5856人（見下表）。

鄧鏡波中學發聲明證實有學生被捕，校長、教師及家長已前往警署了解；至於學生會否受處分，校方指現階段首要為學生提供情緒及法津支援、心理及行為輔導。德蘭中學表示，得悉昨早有一學生被捕，校長及副校長陪同家長前往警署了解，並稱警方調查中，故不便置評；該校一名中三生向本報稱得悉有同級同學被捕，但校方沒有公布消息。

中年漢涉推警被捕

法政匯思：難辨是警不違法

對於中年男子涉阻便衣女警制服女生，法政匯思召集人李安然表示，一般人在上述情况難辨認動武者是否警員，若該人見女生受不明武力對待而想保護她，不構成犯法。對警方稱警員曾大聲讀出身分，李安然認為「口講無憑」，建議警方執勤時戴委任證等官方辨認物。

警方回覆本報查詢稱，該行動為便裝埋伏行動，其性質及現場情况不容許人員展示委任證。

（反修例風暴）