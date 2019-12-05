政府指東鐵線遭砸 沙中線全線通車延至2022

東鐵線是沙中線「南北走廊」的組成部分，運輸及房屋局、路政署昨日向立法會鐵路事宜小組提交文件，指出自今年10月起，東鐵線的設施多次受破壞而需要緊急檢查及維修，原本在晚間非服務時間做的沙中線信號系統工程被迫取消，工程團隊無法按原定計劃做行車測試等工作，港鐵估計沙中線紅磡至金鐘段將由原本預計2021年通車，延遲至2022年第一季通車。

大學站及鄰近設施嚴重破壞

需換35公里管線 信號裝置需重裝測試

文件又提到，由於東鐵線大學站及其鄰近鐵路段的設施在上月遭嚴重破壞，當中包括為沙中線新安裝的信號系統和機電設施，涉及至少80組沿路軌鋪設的管線，初步估計需更換約35公里管線，另有多組軌旁信號裝置亦受損，受影響範圍達4公里，港鐵要重新採購及更換受損設施，並再次安裝及測試，港鐵正評估事件對沙中線完工時間的影響。

田北辰：可趕及2021通車 難明政府斷言

立法會鐵路事宜小組委員田北辰認為，即使沙中線的信號系統全部被破壞，若現時立即重新訂購及安裝，到2021年初已可安裝好，之後再試車，也可趕及在2021年底通車，難以理解為何政府在現時就斷言要延遲到2022年才通車。他又說，據他了解，屯馬線一期的車站受到的破壞輕微，預計可維持在明年2月通車。

（反修例風暴）