受惠1.5萬舖租30萬 蛇王二：杯水車薪

指遊客消費銳減 本地消費難補

銅鑼灣蛇王二燒臘飯店已獲李嘉誠基金會「應急錢」的6萬元，餐廳經理羅先生說，單是電費每月約2.6萬元，煤氣費約3萬元，加起來已近6萬元，耗盡那筆「應急錢」。在政府紓困措施下，他說水費連排污費平均每月8000元，估計每月的水、電及排污費可省約1.5萬元，但蛇王二舖租30萬，聘請了18至20個員工，算起來紓困措施對他們幫助不算大，「只是杯水車薪」。

反修例風波下，遊客銳減，儘管近日天氣寒冷令生意好轉，但羅先生指出，「本地消費不能彌補失去的遊客消費額，本地人最多一周吃一兩次蛇羹，單靠本地熟客不能支持到經營情况」。他說，與老闆有共識，無論多難都要撐住招牌，他盼政府能盡快釋出善意，解決社會風波，才是治本的方法。

零售店：好過無 憂似關愛派錢「搞好耐」

同樣位於銅鑼灣的火鍋店「十下」，估計在新紓困措施下約受惠不超過兩萬元，「我找一個供應商的數都過兩萬了」，形容措施是「雞肋」。黃大仙領展旗下商場的非連鎖零售店負責人陳先生（化名）只受惠於減電費，他形容「好過無，力度比較弱」，他又擔心政府效率低，「到時好似（關愛派錢）4000元咁搞好耐」。

黃傑龍：振市道靠政治方案息紛爭

稻苗學會會長黃傑龍說，上月餐飲業界與財政司長見面，提出盼寬免水電費，這次算回應了求助。他表示，一間面積萬多平方呎的中式酒樓，水費和排污費約4萬元，在寬免下應有不少食肆能受惠。但他認為要振興市道，要靠政府提出讓社會接受的政治方案，以平息社會紛爭。

（反修例風暴）