第四輪紓困斥40億 可申分期交稅 商會：社會不復常 生意難復返

9招包括減水費排污費電費補貼

繼今年8月、9月及10月，政府昨日公布第四輪「撐企業、保就業」措施（見表），9項措施涉逾40億元，部分需經財委會審批。其中合資格非住宅用戶本月起至明年3月底，每月可獲減免75%水費及排污費，每月減免上限分別為2萬元及1.25萬元，約25萬用戶受惠，政府收入會減少約3.4億元；另可獲75%電費補貼，每戶每月上限5000元，43萬用戶受惠。此外，非住宅物業今年最後一季差餉寬免額上限亦由1500元增至5000元，政府料會少收6億元，有26萬物業受惠。

2018/19課稅年度利得稅、薪俸稅或個人入息課稅的納稅人，如有需要可申請分期繳稅，原先須付至少5%附加費，政府將豁免收費，為期不超過1年。財政司長陳茂波舉例稱，假如夫婦其中一人失業，可申請分期繳稅，會檢視個別個案審批。

增再培訓津貼額 改善展翅助就業

就業方面，政府考慮透過修改法例，將僱員再培訓局「特別．愛增值」計劃每名學員每月最高津貼額由4000元「加碼」至5800元，並增加課程選擇，特別是為職業技能課程提供部分時間制安排；優化展翅青年計劃助青年人投入就業市場，料600人受惠。其他支援企業措施包括由本月起為啟德郵輪碼頭提供半年租金及收費減免、回收企業獲一次過租金津貼（見表）。

經濟下行要增開支

陳茂波：認同政治解決 亦要回應經濟挑戰

陳茂波表示，今年經濟不好，且推了多項紓困措施，預計2019/20年度政府會出現赤字。他說社會事件未平息，社會復元需一段時間，面對經濟下行，政府採取擴張性財政政策，預算案出現赤字，「只要赤字政府能夠負擔，不是一個問題」。對於民間五大訴求，他認同政治問題需由政治解決，但同時要回應經濟挑戰。

被問財委會仍未完成審議首輪部分措施撥款，陳茂波呼籲各黨派議員「急市民所急」，盡快通過撥款。至於在社會事件平息後會否繼續推紓困措施，他說政府會再審視經濟環境，有需要會「義不容辭」推措施。

中小企聯會：小恩小惠速度慢 促先解社會事件

中小企聯合會榮譽主席劉達邦認為，措施屬「小恩小惠」，4輪措施中不少要經財委會審批，「速度太慢，同李嘉誠（基金會應急錢）差好遠」，促請政府正視問題源頭，先解決社會事件，否則再多措施都沒用。經民聯議員林健鋒歡迎財政司長採納分期交稅及電費補貼建議，稱企業要1月交稅，又正值農曆新年用錢季節，延遲交稅有助企業過寒冬。

林健鋒：助企業過寒冬

紡織及製衣界議員鍾國斌形容措施「好過無」，其中減免水費等主要對飲食業有幫助，貿易等行業則未太受惠。但他強調要重新推動經濟，須解決社會動亂，「政治問題要政治解決」。香港總商會、貿發局、香港中華總商會、香港中華廠商聯合會均歡迎上述措施，但香港總商會稱除非社會盡快回復正常，否則企業生意等會一去不返。

明報記者

（反修例風暴）

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