「王牌部門」CIB 專對付悍匪

Hit Team蒙面行動 拘人後即離場

CIB的工作神秘，外間難以得知其工作內容及部門架構。根據警務處2015年年報，CIB分7組，由7名警司帶領，分別負責情報蒐集、跟蹤、策略性拘捕等工作，對上有兩名高級警司及一名總警司統籌。其中較為人熟悉的有俗稱「狗仔隊」的「跟蹤組」，以及俗稱「Hit Team」或「攻擊隊」的「跟蹤支援隊」。

「狗仔隊」及「Hit Team」曾多次在警隊內部刊物《警聲》招募新隊員，但詳情欠奉，其中一次招募廣告罕有列出「Hit Team」的工作範疇及申請資格，包括須體格強健及懂得游泳、擁有良好的服務紀錄、曾參加警察機動部隊（PTU）或標準偵緝訓練課程，以及通過手槍射擊課程。獲取錄成員須接受內部訓練，負責跟蹤支援服務，包括定點跟蹤、提供隱密攝錄支援，以及執行策略性的拘捕行動，獲取錄者須在該組工作至少4年。「Hit Team」成員每次行動均蒙面，拘人後便交其他部門同事調查，自己則迅速離場。

刑事情報科曾參與多宗轟動一時的大案，包括「賊王」季炳雄及「頭號通緝犯」葉繼歡的拘捕行動，以及多宗富豪綁架案。