截賊車開一槍 警Hit Team拘7匪 阻再劫金行

CIB跟蹤 稱匪徒圖紅磡再犯案

就最近兩宗金行劫案，警方派出刑事情報科作情報蒐集及跟蹤等打擊行動，並派出便衣警員駕駛普通車輛兜截。至昨午近1時，警方於何文田常樂街發現兩部目標車輛，分別為一輛白色豐田私家車及一部市區的士。警方一輛客貨車及一輛七人車前後夾擊，撞向兩輛賊車，探員上前欲截查車上疑犯時，白色私家車未有停下，並繼續駛前企圖撞向警員。一名Hit Team探員向白色私家車開了一槍，擊中車頭玻璃右邊窗框位置，私家車始停下。

警員上前並在私家車內拘捕5名中國籍男子，再於的士內拘捕兩名中國籍男子，他們年齡介乎20至27歲，部分人有黑社會背景，涉嫌串謀行劫、藏有攻擊性武器、行使虛假文書及拒捕。

檢牛肉刀鐵槌 涉案的士失車

部分疑犯有黑幫背景

西九龍總區重案組總督察王子于表示，警員在生命受威脅下開槍，未有擊中任何人，惟拘捕期間，3名疑犯報稱受傷，由救護車送院治理。警方在兩車檢獲5把牛肉刀、1個鐵槌、口罩及手套，相信疑犯正計劃往紅磡行劫。而涉案的士為失車，上月20日在小西灣被盜去。

王子于稱不排除涉案行劫集團與早前多宗劫案有關，亦不排除集團仍有人在逃，案件仍在調查；又指今年7至10月全港行劫案件按年上升六成，警方十分關注，會積極調查及採取情報主導行動打擊嚴重罪行。

警：7至10月劫案升六成

多名相信為Hit Team的蒙面探員制服7名疑犯後，將他們鎖上手扣及戴上頭套，其中3名疑犯被送上救護車，另4名疑犯分別押上兩部小巴。警方封鎖現場，並派出防暴警到場戒備。下午4時許，兩名蒙頭疑犯被押回現場重組案情，探員徹底搜查兩車，並在的士車尾箱找到一把大鐵槌及一批假車牌，的士亦被掛上假牌，鑑證科人員套取指摸，又派出警犬協助調查。一批機動部隊警員晚上9時返回現場，一字排開，在常樂街及行人路上搜索彈頭，又在附近花槽搜索，未有發現。

警料兩車分別涉日前兩案

現場消息稱，警方初步相信涉案白色私家車與周一長沙灣金行劫案有關，而的士則相信與周日土瓜灣金行劫案有關。本周日，土瓜灣一間珠寶金行被4名持刀及鐵槌賊人闖入，砸碎店內放置金器的飾櫃玻璃，劫走約值200萬元金飾，事後登上市區的士逃去。本周一，兩賊持利刀及長柄鐵槌在長沙灣一間金行劫走共值300萬元金器，登上接應白色私家車離開。