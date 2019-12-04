澳教師：近年教育資源增靈活大

區錦新：近年沒變 難評躍升原因

區錦新說，近年澳門教育制度沒有變化，但澳門政府投放在教育方面的資源有增加，學生參與的課外活動或更豐富。他說，澳門政府是按學生、教師人數等因素向學校派發津貼，沒有限制學校如何運用津貼，校方靈活度很大；由於津貼金額愈來愈多，故學校會安排更多課外活動，活動種類亦百花齊放，包括體育、藝術等。

不過，區錦新認為，類似安排已維持多年，澳門學界一直重視體育及藝術發展，不時舉辦各類型比賽，難以判斷澳門學生排名突然躍升的原因。

何順文：沒類似DSE澳生壓力較小

較重視數理中文

恒生大學校長何順文曾經在澳門大學擔任副校長5年，他說，澳門與香港中學教育其中一處不同，是澳門政府沒有制定統一的課程大綱，每間中學都「自由、自主」，可按照學生的實際情况安排不同課程。他又說，澳門沒有類似香港中學文憑試（DSE）的考試，澳門中學生壓力較香港中學生小，可以培養多方面興趣，學校亦有充足資源提供相應配套，例如可以培養學生設計機械人。

至於科目方面，何順文認為，香港提倡全人教育，澳門較重視數理、中文等，「民間普通人都懂得吟詩作對」，他相信學生在PISA的表現較好，與學校重視數、理和中文科有關。不過，他認為排名有升跌是正常，難以用一次排名比較兩地教育優劣。