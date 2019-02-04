PISA港排名跌 澳門爬頭躍進 港科學表現得分低 學者：與學制有關

參與研究的本港學者認為，香港學生在閱讀及數學能力維持表現，但「學如逆水行舟」，比澳門等超前是警號；而科學表現持續下跌，學者相信與學制有關，認為是時候討論教育改革。

閱讀數學科學 中國全第1

PISA由經濟合作與發展組織（OECD）策劃，每3年做一次。中大教育數據研究中心獲委託，去年邀請本港152間中學約6037名學生做電腦測試，評估閱讀、數學及科學能力。今次香港學生在閱讀及數學能力跌出三甲，閱讀平均分由2015年的527分微跌至524分、數學平均分由548分微升至551分，兩者均排名第4。科學方面，香港排名維持第9，平均分517分，比澳門低27分，亦是2000年以來得分最低。

港閱讀數學跌出三甲 科學續第9

澳門學生今次在閱讀、數學及科學的平均分分別為525分、558分及544分，分數均比上次（509分、544分及529分）上升；3項排名均為第3，超越香港。香港PISA 2018項目主理人、中大卓敏教育心理學講座教授侯傑泰認為，本港學生在閱讀及數學能維持表現，但「學如逆水行舟」，比澳門超前是警號。他說，澳門有針對處理教育相關問題，如認真處理學生留班率等。

侯傑泰：澳門針對處理教育問題

港全選讀科學學生減

侯傑泰亦稱，本港學生科學表現持續下跌，相信與新學制下，少了學生全部選讀物理、生物和化學有關；又稱如學生中三時已知自己高中不選理科，「中三時已經放軟手腳」，故科學成績下跌。他認為是時候討論教育改革。

教局：保持佳績 參考結果改進

教育局昨日表示，本港學生在PISA 2018整體表現優秀，保持佳績，三方面能力均遠高於國際水平，有賴學校和老師的努力，及各持份者致力提供優質學校教育。局方又稱，主要關注點不是排名先後，而是為提供高質素的教育作定期檢視；局方會借助國際評估結果作其中一個參考指標，知悉本港學生的強項及弱項，並加以改進。

港女生表現較佳 新移民教育排第2

PISA數據亦反映，本港女生的閱讀能力明顯高於男生，成績差距達35分；在數學及科學方面，兩者差異分別為6分及9分，可見女生表現均比男生好。

今次研究亦指出，在「為新移民及非移民學生提供接近的優質教育」上，本港只稍遜新加坡，排名第2；本港新移民學生及非移民學生在閱讀表現接近，分別得分522及529分，表現同樣優異。另外，PISA 2018新增一項「國際勝任力」研究，結果將於明年12月公布。

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