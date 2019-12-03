研分期繳稅等紓困 王銳強：中小企較受用

考慮電費差餉津貼

陳茂波昨日出席立法會財經事務委員會會議時說，政府將在今個財政年度錄得赤字，主因是經濟環境轉弱，稅收及賣地收入下跌，年中政府已推出紓困措施。他說，政府稍後會推出較為集中及聚焦的紓困措施，例如向綜援者發放多一至兩個月標準金額；並稱理解商界遇到不同困難，部分行業衝擊較大，政府會積極研究是否分期繳稅，電費及差餉津貼亦是考慮範圍內。

被問會否仿效李嘉誠基金「應急錢」提供現金津貼，以加快直接支援中小企及商界，他說樂見社會有慈善基金提供支援，認為有關基金相對更具彈性，政府現已分階段推行針對措施，若有需要未來會適時再推出紓緩措施。

市民或公司稍後會收到稅單，一般要於1月繳交首期稅款。按稅局規定，有困難者可申請分期繳稅，但稅務局一般會徵收不多於5%的附加費；而在繳稅限期日6個月後仍未繳交，會加徵不多於10%的附加費。納稅人也可因應情况，申請緩繳暫繳利得稅或薪俸稅。2018/19年度截至2月底，有2780宗薪俸稅分期繳稅的個案獲批，佔稅單數目0.2％，涉及稅款1.64億元。

王銳強指出，分期繳稅有別於暫繳稅，後者按《稅務條例》規定，納稅者只要符合預期收入或公司利潤減少一成、停工或公司結業等條件，稅局就會批准納稅人押後交稅；至於分期繳稅並非《稅務條例》規定，而是稅局運用酌情權批准，並要繳付額外利息。他認為，若將分期繳稅納入《稅務條例》，只要符合一定條件就可申請，相信有助納稅人渡過難關，不過立法需時較長，他認為可以將申請條件規範化，並以指引形式推出，對資金周轉有困難的中小企會有紓緩作用。

中小企聯會：盡快消民怨才治本

不過，中小企聯合會榮譽主席劉達邦認為分期繳稅作用有限，「都係要交咁多稅，只係遲早問題」，建議退稅更實際，但仍是治標不治本，政府應盡快解決民怨，如成立獨立調查委員會，有助改善社會氣氛，刺激本地消費。