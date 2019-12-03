稱下年度仍可能財赤 經濟師：視乎貿談示威持續否

本年度（2019/20）政府預算791億元用作基建工程，佔整體預算13%。能否增加預算基建開支幫助經濟，謝家曦認為基建工程需先作研究，而目前立法會撥款已累積不少項目，新基建未必能在下個財政年度加快推行。

指針對措施未必助有需要者

徐家健：不如派錢刺激消費

陳茂波8月推出200億元紓困措施，包括減免政府收費、提高薪俸入息稅的稅務寬免、增加小型工程項目等。香港亞太研究所經濟研究中心成員、美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，政府部分針對行業的措施行政成本較高，亦未必能幫助最有需要的公司，例如按每名出入境旅客向旅行社補助100至120元，旅客較多的旅行社可以受惠，但生意較差、如接待內地客的旅社反而未能得到津貼。他認為現今經濟環環相扣，政府直接向公眾派錢做法會較簡單，更能直接刺激消費。