稱稅收賣地收入減 紓困措施添壓力 陳茂波：料15年來首現財赤

財案原料本年度168億盈餘

根據2月底公布的《財政預算案》，政府預期2019/20年度收入為6261億元，按年增4.98%，最多收入來自利得稅，估計為1596億元，佔整體收入25.49%，其次來自地價的1430億元，佔22.84%；印花稅和薪俸稅分別有760億和666億元，佔12.14%和10.64%。政府預計今年支出為6078億元，比去年度增加13.03%。

本年度賣地收入已千億

雖然陳茂波指政府賣地收入減，不過本年度至今賣地成績其實不錯，離年度結束還有4個月，累計賣地收入已達千億元（見表），還未計及補地價收入，距今年預算的1430億元相差不遠，而過去只有2016/17及17/18兩個年度的賣地收入可以超過千億元。不過由於經濟前景轉差，年中的樓宇交投數字減少，根據土地註冊處數據，4月至10月的樓宇買賣合約價值為4294億元，比去年同期下跌9.29%。另外，今年股票市况波動，4月至11月港股成交為13.83萬億元，按年減少13.9%，均對印花稅收入有影響。

專家：印花稅收入受影響

萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文認為，今年度賣地成績不算差，預計全年度所有收益會合共1200億元，與預算數字主要差距應是因為啟德商業地流標。因為樓宇成交減少，收入減少應主要在印花稅，即使政府在10月中放寬按揭保險的樓價限制，增加二手成交，但只是涉及600萬至1000萬元的樓，對增加印花稅幫助有限。

學者：示威影響企業利得稅

料未來非經常開支增

政府預測今年經濟負增長1.3%，香港亞太研究所經濟研究中心成員、美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，除印花稅外，利得稅亦與經濟周期有關，零售和飲食業受示威、交通停止服務影響，令企業利潤減少，影響了這部分稅收；若零售和飲食業在農曆新年後出現結業裁員潮，影響會在明年首季反映；中美貿易戰持續，亦影響本港物流和貿易行業，若明年貿易談判有成果，可降低甚至取消部分關稅，會對這些企業盈利有幫助。

本年度財政預算中，有72.6%為經常開支，徐家健認為政府較難減少這部分支出，反而為了扶助經濟，未來會推出更多措施，增加非經常開支。

陳：非引入間接稅時機

截至10月底，本港財政儲備有1.05萬億元，陳茂波強調，目前政府仍然保持良好及穩健的財務儲備，政府會繼續以前瞻的理財政策為市民紓困和投資，確保財政資源用得其所，並保持政府財政狀况穩健。談及會否開徵銷售稅等間接稅，他說本港稅基狹窄屬長久問題，但目前未是引入間接稅的合適時機，而博彩稅現時稅率亦不低，若提高稅率或會導致更多場外非法博彩出現。

明報記者

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