譚耀宗：港須立23條 培養教師國情意識

法工委：進一步依法全面治港

全國人大常委會法工委主任沈春耀接受該刊訪問時，亦重申要進一步健全中國按《憲法》、《基本法》對香港行使全面管治權的制度，絕不容忍任何分裂國家、危害國家安全的行為，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務及進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動。

譚耀宗於《紫荊》雜誌以「正確理解一國兩制，推動香港治理現代化」撰文，引述張曉明指出，《基本法》23條尚未立法，為近年港獨加劇主因之一，「因此，即使重重困難，特別行政區政府也一定要採取措施促成《基本法》第23條立法，才能從根本上遏制港獨的勢頭」。

譚耀宗又批評香港的學校無國情教育，僅得中史、通識教育涉及中國國情，斥通識教育「被有用心者綁架」，對中國發展充滿政治偏見。他又稱，今次反修例風波中，不少焚燒、侮辱國旗的示威者均不超過20歲，最小只得13歲，「可想而知，學校教育對於學生的影響有多麼重要」，稱未來教育工作應先由培養教師國情意識開始，逐漸完善國情教育體系，令青少年正確認識國家。

斥公僕反中央 促加強國情教育

文中提到，無國家允許公務員參與危害國家安全、分裂國家活動，批評今次風波有公務員參與非法集會、暴力行動，公開反對中央、政區政府，是「非常危險的信號」，強調公職人員作為政策的制訂、執行者，如本身對國家充滿誤解，如何制訂出符合「一國兩制」方針，強調公職人員國情教育非常有必要，今後工作定要加強。

公民黨主席梁家傑稱，現時港人對中央政府及特區政府的信任度跌至20多年來最低，若硬推23條立法，無異於「用火水救火，好危險」，認為現時社會環境無法做到；並重申香港本身條例已能涵蓋部分23條的罪行。

葉建源：歸咎教育尋替罪羊

教育界立法會議員葉建源稱，譚耀宗在文中的指控無實質證據，強調現時反修例運動是跨年齡，運動起因是對政府施政的反應，如果迴避核心的施政失誤、嚴重警暴問題，反認為今次風波是教育、貧富懸殊、外國勢力等問題導致，都是找代罪羔羊。他又稱，教師要教正確觀念，應是全面認識事件、好與不好都應看，讓學生有機會接觸不同觀點，而非一味唱好。

（反修例風暴）