辦網媒印傭 或本周遞解出境 忘續工作簽證拘留近月 曾報道反修例 工會斥政治打壓

有工作合約仍被拘留

關注外傭權益者：非一貫做法

Yuli 在今年3月底成立網媒Migran Pos，並在過去多月趁周日休假時赴反修例活動現場拍攝報道。國際家務工聯會亞洲地區統籌葉沛渝表示，自己跟進外傭權益約20年，從未聽過有工作合約在手的外傭，因忘記續簽工作簽證而被拘留和遞解出境。外傭忘記續簽證，一貫做法是外傭和僱主向入境處解釋原因，處方就會續證。Yuli的僱主自她被捕開始，就一直書面向入境處說明要繼續聘請她，並申請續期，也願意在批准簽證前為Yuli提供在港的食宿，但入境處未有理會。葉質疑港府是因為Yuli 反修例的政治立場，借其工作簽證有問題而打壓她。

僱主表明願供在港食宿

入境處「無地方住」為由拘留

葉沛渝表示，Yuli在今年初跟現時的僱主簽訂了兩年合約，但9月底因忘記續工作簽證而被入境處上門拘捕。處方及後撤銷對Yuli過期居留的控罪，但把她拘留在青山灣入境事務中心，稱她在港「無親無故、無地方住」，Yuli的僱主書面表明願意在工作簽證批出之前，為她提供在港的食宿。Yuli在上月初於青山灣入境事務中心辦理工作簽證續期申請，月中收到入境處的遞解令。Yuli就遞解令上訴失敗後翌日 （11月29日），稱入境處人員強迫簽署撤銷工作簽證續期申請，亦明言會在一星期內遣返她。Yuli最初拒簽，並與處方人員對峙了一個早上，最終因身體不適，按入境處要求取消簽證申請。

葉沛渝稱，Yuli 被遞解出境，變相「個底已經黑咗」，有可能在未來一至兩年，甚至更長時間都無法申請來港工作。

入境處：綜合考慮作適當決定

入境處回覆本報查詢時强調，根據現行法例，任何在港違反逗留條件的人，入境處均有權就其所犯罪行進行拘捕、拘留、檢控以及遣返行動。處理每宗個案時，入境處均會以不偏不倚、公平公正的態度，嚴格按照相關法律及既定程序，並綜合考慮所有相關因素後才作適當决定。

明報記者

（反修例風暴）