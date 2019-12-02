數千人感謝美國 「中央頻轟顯真驚」

3遊行獲批 旗手：法案令港府收斂

遊行由「香港自治行動」發起，參與者昨午12時半在中環遮打花園集會，至2時，逾千人遊行隊伍由多名揮動美國國旗的旗手率領，往美國駐港澳總領事館出發。擔住旗手的19歲大專生吳同學感謝特朗普簽署法案，並說昨日3個遊行罕有獲發不反對通知書，認為或與法案通過及泛民在區議會選舉大勝令港府「收斂咗」。他形容今次是「小勝利」 ，重申爭取五大訴求才是主線。他認為中央政府不斷發聲明回應及譴責美國，「反映到佢哋真係幾驚」，但認為法案對香港的影響，需視乎未來中美關係變化及中央如何應對。他期望美國制裁建制派立法會議員及特首林鄭月娥、保安局長李家超、律政司長鄭若驊等負責修訂《逃犯條例》的主事官員。

市民劉先生認為特朗普簽署法案會對港府構成壓力，「希望令他們的行為無咁離譜」，並說會繼續爭取五大訴求。另一市民林小姐相信港府與中央懼怕法案，但認為令港府讓步或回應五大訴求的可能較低。遊行市民約下午3時半返回中環後散去，過程中沒與警方衝突。

（反修例風暴）