親子遊行促停催淚彈 發起人：非關黃藍是生死

家長出紅疹 子問「港仲住唔住到」

遊行集會獲發不反對通知書，由任職社工的爸媽江承昌及謝麗敏發起，昨早10時逾百人於中環愛丁堡廣場集會，其後遊行至金鐘政總東翼前地（公民廣場）外。有家長偕年幼子女出席，一同手持黃色氣球或自製標語表達訴求。育有兩名子女的陳太家住大角嘴，附近常有示威活動，上月18日她在旺角彌敦道遇上警方施放催淚彈，事後其胸口與背部出現紅疹，求醫獲處方類固醇，需服用一周。她自言「皮膚好靚」，從未試過出疹，相信與催淚彈有關。

陳太除擔心催淚彈影響小孩，亦憂慮催淚煙玷污食物，不敢到油麻地果欄買水果，改到超市。12歲兒子曾問她「香港是伊拉克嗎？仲住唔住到？」她促請警方克制，「試想想如果是你們的子女（受催淚彈影響）」。

家長胡女士住在九龍，曾在家中聞到催淚煙氣味，其小孩事後肚瀉、流鼻血及出風癩。她帶小孩求醫，醫生不肯定病因，胡女士相信或與催淚彈有關。住在柴灣的何女士，擔憂街上有催淚煙殘留物，不敢帶女兒外出，促請警方勿在民居附近施放催淚彈。

在家吸催淚氣 小孩流鼻血出風癩

遊行隊伍到達終點公民廣場後，有人將寫有標語的汽球綁到閘上，並向政府代表遞交請願信。活動發起人江承昌促請促請政府化驗及公布催淚彈成分，以及處理催淚煙殘留社區的善後工作，包括清潔公園及街道。

（反修例風暴）