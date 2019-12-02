聯國人權專員促查警 中國斥干涉內政

指林鄭已百場對話 「開放態度溝通」

陳亞歐表示，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。他稱，特首林鄭月娥和她的團隊以開放態度與民眾接觸、溝通，與民眾進行了100多場對話交流，真正破壞這些對話努力的是激進暴力犯罪分子和「反中亂港」勢力。

陳亞歐續說，激進分子肆無忌憚實施暴力犯罪，不是表達訴求，而是赤裸裸的「政治恐嚇」、「政治要挾」，目的是搞亂香港、癱瘓港府，進而奪取特區管治權，使「一國兩制」名存實亡。陳亞歐批評巴切萊特的文章公然干涉中國內政，向港府和警方施壓，只會助長暴亂分子氣燄，甚至鼓勵他們採取更激進暴力行為，敦促人權事務高級專員辦公室認清香港激進暴力分子的本質，停止發表不負責任的錯誤言論，不以任何形式干預香港事務。

聯國專員：獨立調查能還警隊清白

巴切萊特前日在《南華早報》撰文呼籲港府成立獨立調查委員會，調查警方濫用暴力情况，體現問責精神，又認為不會破壞警方形象，因若警隊依足規矩，獨立調查能還警隊清白。

（反修例風暴）