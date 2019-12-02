聯國人權專員促查警 中國斥干涉內政

【明報專訊】聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）前日（11月30日）就香港局勢發表評論文章，敦促特區政府就警隊被指過度使用武力展開獨立調查，並與各方對話。中國駐日內瓦代表團發言人陳亞歐昨發文批評巴切萊特妄評香港局勢，干涉中國內政，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，中方已向巴切萊特和人權事務高級專員辦公室提出嚴正交涉。
指林鄭已百場對話 「開放態度溝通」
陳亞歐表示，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。他稱，特首林鄭月娥和她的團隊以開放態度與民眾接觸、溝通，與民眾進行了100多場對話交流，真正破壞這些對話努力的是激進暴力犯罪分子和「反中亂港」勢力。
陳亞歐續說，激進分子肆無忌憚實施暴力犯罪，不是表達訴求，而是赤裸裸的「政治恐嚇」、「政治要挾」，目的是搞亂香港、癱瘓港府，進而奪取特區管治權，使「一國兩制」名存實亡。陳亞歐批評巴切萊特的文章公然干涉中國內政，向港府和警方施壓，只會助長暴亂分子氣燄，甚至鼓勵他們採取更激進暴力行為，敦促人權事務高級專員辦公室認清香港激進暴力分子的本質，停止發表不負責任的錯誤言論，不以任何形式干預香港事務。
聯國專員：獨立調查能還警隊清白
巴切萊特前日在《南華早報》撰文呼籲港府成立獨立調查委員會，調查警方濫用暴力情况，體現問責精神，又認為不會破壞警方形象，因若警隊依足規矩，獨立調查能還警隊清白。
（反修例風暴）
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