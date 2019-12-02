留守者感被捕必受警暴 鄧炳強：研增透明 民權觀察：高層不正視濫權報道 失公信

鄧炳強昨接受商台《政好星期天》及無綫《講清講楚》訪問，透露警隊正聘請約千名退休少於兩年的警員重返警隊，預計本月內可履職，另會延長即將退休警員的任期，以紓緩前線壓力。

鄧炳強透露，早前有談判人員到理大接觸留守者，發現他們「存在謬誤」，覺得被捕後必然會受暴力對待，令他反思警隊透明度是否不足，未來會研究增加透明度。他又說坊間有不少假新聞或消息，煽動市民對警方仇恨，不少人誤信及對警隊有誤解，警方會盡力澄清。

組織促公開武力指引催淚彈成分

民權觀察成員王浩賢指出，雖有不少關於警隊的傳聞或假消息，但同時亦有不少警員涉嫌違規及濫用武力被廣泛報道，卻未獲警方高層正視，令市民覺得制度無法有效向涉違規警員問責。他說警隊政策欠透明度，如《警察通例》涉及使用武力的部分未有公開，「公開指引與程序，讓大家判斷警察是否按程序工作，其實對警隊澄清亦有用」，他亦促請警隊公開催淚彈成分，以釋公眾疑慮。

鐵騎衝人群警復工 稱仍受查

上月11日多區示威，一名交通警於葵芳駕駛電單車三度衝向人群，事後被暫停前線職務並即時休假。鄧炳強承認涉事警員休假後已復工，重申警方仍在調查，惟調查期間不代表警員不能執行職務，否認是縱容。王浩賢稱事件引起公眾關注，且涉事警員行為可能涉及刑事成分，警方應勒令停職以調查。他說，涉事警員復工若返回前線，令人憂慮。他指警方「自己人查自己人」，反修例運動以來不少涉嫌執法違規的警員均無後果，令市民對警隊失去信心。

（反修例風暴）