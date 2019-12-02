被圍罵未發言 舉手機拍攝即遇襲 指清路障漢遭渠蓋擊頭 警批「攞命」

遇襲後遺失手機 已出院

昨凌晨約1時，示威者在旺角彌敦道及旺角道交界以雜物設路障堵路。網上片段顯示，一名男子於該處清理路障，被黑衣人包圍指罵，他一言不發繼續搬走雜物，未有發表任何言論，手上亦沒有武器。一名黑衣人趨前並指罵該男子，該男子舉起手機拍攝，一名淺色短袖上衣、黑色長褲、戴黑色鴨舌帽及黑色口罩的男子突然上前，用疑似渠蓋的硬物襲擊該男子頭部。事主流血癱坐地上，隨後獲一名義務急救員治理。該男子其後站起，疑似在雜物中尋找手機，續被在場者指罵及揶揄，其後被勸說離開，被送往廣華醫院治理，本報記者昨午到醫院了解，該男子已出院。

警高調發聲明 列傷人盜竊

警方昨在facebook高調發聲明稱，事主頭部嚴重受傷，亦發現手機被盜，警方將案件列作傷人及盜竊，交由毒品調查科跟進，暫未有人被捕。

警方高度重視案件，「嚴厲譴責暴徒的暴力行為」，重申絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，會對違法行為追究到底。警務處長鄧炳強昨在商台《政好星期天》亦批評相關「私了」行為「分分鐘會攞命」。

警方呼籲，任何人如有案件消息，可致電6074 4127或2860 3409聯絡調查人員，亦可透過反暴力報料熱線5333 3103或電郵hotline@police.gov.hk提供相片及影片。

前晚旺角放催淚彈 稱警車遭襲

前晚有市民在港鐵太子站外紀念8．31事件，午夜有人在旺角站出口縱火，亦有人在旺角彌敦道及阿皆老街交界向行駛中的警車投擲汽油彈，警員隨後施放催淚彈，是區議會選舉後首次。鄧炳強表示，過去兩周社會大致平靜，惟前日再有「暴徒」堵路及縱火，對此感到傷感。他解釋，前晚有警車遭汽油彈擲中，警員在無辦法下才施放3枚催淚彈。他表示明白催淚彈對市民會有影響，但重申警方面對汽油彈等致命攻擊，才會以相應武力應對。

反修例運動至今，警方已施放逾1萬枚催淚彈， 不少市民要求警方公開催淚彈成分，惟鄧炳強表示，基於行動原因，不便公開催淚彈成分。

明報記者

（反修例風暴）