區選大勝《人權法》通過 遊行者：落實五大訴求方休

10人受訪 9撐「勇武」抗爭

本報記者昨日訪問約10名不同年齡層的遊行者，了解他們對抗爭運動去向的看法。大部分受訪者認為，區選大勝及美國通過法案並非近日示威的目的及訴求，反而是示威的強心針，會繼續抗爭，並相信對目前狀况的唯一解決方法，是政府確切落實五大訴求。

理大衝突後，不少「勇武」抗爭者被捕，訪問中有9名市民表明仍會支持示威者「勇武」抗爭。遊行者陳先生表示，不會與「勇武」示威者割席，認為示威者的暴力是警方逼出來的，例如部分「勇武」抗爭者原本只是「和理非」示威者，警察以暴力鎮壓，令示威者武力亦不斷升級。40多歲的馮女士持相同看法，認為警方不但以催淚彈驅散示威者，近日更多次以真槍實彈攻擊，認為警察「無法無天」，更可不斷升級武力，質疑他們即使暴力對待示威者亦無後果，因「政府及警方高層會包庇他們」，認為必須成立獨立調查委員會調查整件事。

質疑政府無意平息紛爭

「獨立調查都改做『檢討』」

所有受訪者均認為政府必須落實五大訴求才可平息事件。20多歲的張先生及女友認為，區選、美國通過法案與爭取五大訴求屬兩回事，又說除獨立調查委員會，即使雙普選未能即時落實，亦要有政策推進，而非「下巴輕輕應承就算」。持加拿大籍、50歲的陸先生亦認為，政府要展示誠意，先讓步解決紛爭，「最基本的獨立調查都要改名做『檢討』，看不出（政府）想解決問題」。

（反修例風暴）