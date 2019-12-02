理大後傷元氣 「勇武」中學生：順應民意暫不衝擊

支援中大理大 稱半數隊員被捕

中五學生Pepe（化名）與數名同學參與尖沙嘴遊行，他全身黑色打扮（black bloc），並攜帶伸縮棍及防毒面罩等。他表示，早前與友人進入中大及理大校園支援，其後與其他示威者逃出，但理大行動令其小隊「元氣大傷」，有一半成員被捕，被捕的成員現時要避免參與示威；現時亦不會主動衝擊警察。

區選僅「支線」 完成非「打爆機」

Pepe認為，即使民主派在區議會選舉勝出，但只屬「支線任務」，主線仍是爭取五大訴求，因此會繼續抗爭，「打機打完支線任務都不等於打爆機」，又稱自己原本是和理非示威者，但7‧21令他認為和平難以爭取訴求，因此走上「勇武」抗爭之路。他說，不後悔暑假在槍林彈雨中度過，「暑假過得比吃喝玩樂有意義，仇恨、憤怒令我不害怕警察武器」，一日沒有被捕，都會繼續抗爭。他表示，感覺目前市民希望回復平靜，不會作出堵路、投擲汽油彈的衝擊行為，但只要沒被捕，都會繼續抗爭。

中六生Jason（化名）與3名同學參與遊行，他早前進入理大支援示威者，至18日中午逃出校園。他批評警方圍困示威者的做法「不恰當」，當日目擊大量和理非學生在校園內感驚慌，但「勇武」示威者一直未能攻出校園，他感心痛及愛莫能助。他認為社會期望恢復和平，同稱暫不會衝擊，但不會放棄抗爭，「好彩就畀人拉，唔好彩就『被消失』。就算我被捕，一日未坐監一日都會繼續出來」。

有大專生擬下學期續罷課

化名S和H的大學生由和理非示威者逐漸升級為「勇武派」，他們表示是否衝擊要視乎民意，「如果大家不想衝、要休息，就跟大隊」，他們會考慮下學期開學後繼續參與罷課，冀集合民間智慧，參與「花式」和理非示威。

（反修例風暴）