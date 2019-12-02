抗爭未靜 區選後首遊行再現衝突 催淚彈射尖沙嘴遊行隊伍 示威者黃埔砸舖擲燃彈

尖沙嘴遊行

大會稱38萬人 警指高峰1.6萬

港九昨有3場遊行，早上中環的「孩子不要催淚彈」遊行，警方估計約有200人參加；下午同於中環的「感謝美國保護香港」遊行，大會宣布有6000人參與，警方估計有約3800人參與；兩活動大致和平。至於尖沙嘴下午的「毋忘初心大遊行」，大會估計有38萬人參加，警方表示高峰有1.6萬人。

昨午2時許，尖沙嘴鐘樓已有數百人聚集，有參與遊行的市民說，最近感到運動失焦，由針對政權變為針對警暴，希望喚醒大家初心是反對暴政。遊行於3時許起步，社民連梁國雄及民陣岑子杰等在隊頭，拉起「毋忘初心」黑色橫額，沿梳士巴利道向紅磡方向前進；另一隊約百多人沿星光大道而行，兩批人會合後沿梳士巴利道及紅磡繞道前進，4時許抵達紅館外。

岑子杰：

平靜氣氛是「畀政府回應5訴求」

岑子杰表示，區選前後社會氣氛相對較平靜，其實是市民「畀機會政府回應五大訴求，唔好以為選舉完了，事件就會平息」；他說政府考慮成立的獨立檢討委員會缺乏法定權力，與獨立調查委員會並不相同，認為政府一日未真正回應市民訴求，市民仍會上街抗爭，呼籲市民下周日（8日）參與民陣發起的國際人權日集會及遊行。

尖沙嘴遊行發起人Swing表示，希望喚醒香港人不要忘記五大訴求，稱有38萬人參與遊行感高興。他又表示警方在下午4時左右，即遊行開始約1小時後通知他，由於尖沙嘴有突發情况發生，要終止遊行。

由於遊行市民眾多，部分人行出梳士巴利道行車路，警方於彌敦道與梳士巴利道交界佈防，並一度向在彌敦道聚集市民施放胡椒噴霧。下午約4時，遊行隊伍抵達紅館對出後，仍有大批市民在鐘樓等候出發。5時許，當隊尾經過梳士巴利花園時，警方突施放多枚催淚彈，驅散馬路上遊行者，原本有序而行的市民爭相走避，甚為狼狽。

警稱「數百暴徒」擲煙霧餅

傳媒查詢後改稿

本報記者當時在場，未見市民有衝擊行為，警方於5時23分發聲明，稱「有數百名暴徒在梳士巴利道近帝國中心一帶投擲多枚煙霧餅，造成公眾恐慌」，因此以「最低武力驅散」，後來接近6時在傳媒查詢後再發稿，改稱「有數百名暴徒在梳士巴利道近帝國中心一帶聚集，當中有暴徒投擲多枚煙霧餅」。

入夜黃埔港鐵站遭縱火

示威者擲磚警射胡椒球彈

尖沙嘴遊行結束後，有示威者入夜後轉到黃埔聚集，防暴警到場稱市民非法集結，晚上7時許有示威者向警員擲磚，防暴警施放多枚催淚彈清場後離去。8時許，有示威者破壞吉野家及優品360等店舖，防暴警再到場，拘捕最少兩人。約10時，有人向紅磡道擲數枚汽油彈，警方施放催淚彈及胡椒球彈驅散人群，港鐵黃埔站一個入口有人縱火；旺角信和中心對出一段彌敦道亦有人架路障，並在登打士街燃燒路障，亦有人在巴士擋風玻璃噴漆，阻止車輛前進。大批防暴警到場清理路障，並佈防戒備。至凌晨零時約45分，有人在彌敦道及亞皆老街交界擲汽油彈，警方施放多枚催淚彈。

明報記者

（反修例風暴）

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