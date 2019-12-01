小五初戀向母報喜 自感觸發家庭破碎

陳梓維的父母早已離異，他說父母成長背景不同、價值觀不合，他記得雙方分歧在他念5年級時浮現。他那年10歲，在網上聊天室交到較他年長一歲的女朋友，以男女朋友相稱一個多星期後，對方突然坦白說早另有男友，他做了第三者而不自知，經歷兩周冷戰後，女方主動約他示好，正式成為他的初戀女友。

靠做義工兼職逃避父母不和

那時母親申請雙程證來港，他急不及待向她分享喜訊，母親卻秒速黑面，怪責丈夫疏於管教，任由兒子網上識女仔，從此家庭氣氛不一樣，「他們無承認，但我覺得他們或多或少是因為那件事而分開」。如今回想，他笑自己那時太天真，「若當時考慮得更仔細，應該不告訴媽媽（他拍拖），只是那時沒想過媽媽會不喜歡，會如此大反應」。

父母在他念中一時分居，他則拚命出外做義工，中一全年做了50小時，中二100小時，中三200小時，然後每周有2至4晚返兼職，早出晚歸。

那段初戀維持了兩三年，他之後再拍過幾次拖，早幾年已搬出來住佐敦劏房，周六與父親及同父異母的兄姊食飯，周日則陪母親，家庭關係始終比較疏離。如今有女朋友相伴，卻沒告訴父母，父母或許從新聞報道才得知他有女朋友，他說：「我媽只看TVB，你寫了亦無問題，我照解話畫，這也不是什麼重要事。」

（反修例風暴）