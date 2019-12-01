【周日人物】會考零分毅進肥佬 區選打倒建制猛將 陳梓維：凡事無試過點知唔得？

27歲的陳梓維不似葉傲冬來自政治世家兼有高學歷，他在內地出生、來自單親家庭、會考零分、讀毅進「肥佬」，今次乘反修例風波而勝選，現已吸引逾百人來當義工，他深知選民不想「保皇黨」壟斷區議會，說會珍惜這次機會，在未來4年踏實做個「貼地氣」的「區佬」。文：羅嘉凝 攝：楊柏賢

陳梓維以65票之微打敗民建聯副秘書長、任佐敦南選區議員11年的葉傲冬。葉傲冬的競選文件照片西裝筆挺，政綱打印工整，藍絲陣營取笑陳梓維的手寫政綱及波衫照片「弱智」，黃絲則反駁「那葉傲冬就連個弱智都不如了」。陳梓維得啖笑之餘，亦很無奈，說當初手寫政綱只因競選團隊無人有Photoshop軟件，萬料不到此舉在中港台網絡均惹熱議。

被指似「毒毒的巴打」 說話吞吐因怕失言

網民說他似個「毒毒的巴打」，他說自己沒連登帳戶，說話吞吐是因怕失言。家住佐敦的他，起初發現佐敦南是「白區」，對當區議員葉傲冬的印象是他曾禁止反修例議題提上油尖旺區議會討論，「我知葉傲冬是誰，但我無理他是誰」。「空降」越級挑戰成功後，他很清楚這是一場「良知的公投」，選舉反映市民對政府不信任，不欲保皇黨壟斷議會，選票才流向他。

當選後，母親叫他「畀心機」，父親叫他「別辜負別人期望」，連久未聯絡的小學、中學同學亦鼓勵他。有人質疑他能否勝任，他說：「凡事總有第一次，無試過怎知可不可以呢？」他憶述年初第一次落區，到九龍佐治五世公園借遊戲棋給小朋友玩，盼藉此認識他們的家長及家庭問題，結果他卻變成看管10多個小朋友的「保母」，家長們在旁邊聊天，他怕尷尬、怕插嘴破壞形象，不敢走入家長堆，半年後「滲透計劃」失敗告終。

初落區欲靠小孩識家長 計劃失敗變「保母」

想到從小朋友去認識家庭問題，或許因他的童年亦曾面對不少問題。他1992年在內地韶關出世，4歲來港讀幼稚園，與父親同住青衣長青邨，小學3年級隨母搬回內地，由青衣轉到上水求學。成了跨境學童後，他成績一落千丈，後來又搬回青衣，每天6時出門到上水返學，他形容童年「比較得意，搬來搬去」，幼稚園、小學、中學各讀過兩間學校。

求學路曲折，他當年是末代會考生，只得零分，之後讀過毅進文憑但「肥佬」，現時不少人嘲笑警察是「毅進仔」，他沒有特別介懷，又稱很多人都讀過毅進。他另讀過旅遊、商業的課程，做過便利店店員、港鐵維修部技工、社福機構活動助理、電梯維修學徒，現正修讀職業訓練局的機電工程文憑課程，將於明年2月畢業，而現在當選區議員，他計劃或報讀社會工作文憑課程。

今次區選泛民奪386席、建制得62席，有人重提民建聯創黨主席曾鈺成撰寫的〈來如春夢，去似朝露〉一文，意指2003年泛民大勝後、2007年就大敗。陳梓維亦聽過街坊說泛民區議員地區工作不足，一味嗌政治口號，他希望以後每月號召街坊集會，了解居民訴求，「因為我是代議士，背負選票，必須了解選民需要」。至於建制派名物「蛇齋餅糉」，他說亦會派，「始終我區長者多，我想他們認得我，而且蛇齋餅糉亦非葉傲冬專利」。

會派「蛇齋餅糉」 勝選後百人想做義工

陳梓維明年1月1日才正式成為區議員，但現已收到逾百人主動聯絡想幫忙，他將逐一面見，若對方曾參與反修例運動會「加分」，同時他又請教資深泛民區議員，多多學習。他說上任後第一步是向食環署爭取增設凌晨時分清理街道隊，並跟進手寫政綱的五大方向，包括爭取成立8．31太子站還原事件真相工作小組、跟進地區配套、關顧弱勢社群、改善交通配套、提高議政水準。他現正物色議員辦事處舖位，研究與附近泛民當選人設聯合辦事處，希望加強聯繫，「齊上齊落，總好過單打獨鬥」。

（反修例風暴）