否認拒接周梓樂喪禮 寶福館：家人已委託

寶福紀念館：網上報道失實

《壹週刊》前日報道，周梓樂的家人已安排12月在寶福紀念館為周舉行喪禮，突然被館方通知「唔做你生意」。寶福山昨日三度在fb發聲明回應，指網上有不實報道，並稱正與周家密切溝通，傍晚6時再發聲明指周的家人已正式委託寶福山辦理喪禮。

寶福紀念館營業主任李先生回應傳媒查詢時澄清，昨午約定周家討論喪禮事宜，指寶福山拒絕安排周梓樂的喪禮是誤傳，稱打開門做生意，不可能說「唔做你生意」，他稱不希望這個誤會令周同學的喪禮不能平和進行。

事件已引起大批網民不滿，facebook專頁「專業清算師」發起清算行動，列出寶福山8項懷疑違規事宜，並提供投訴信範本，讓網民向相關部門投訴。對於寶福山澄清後仍繼續清算，該專頁負責人向本報表示，抽出寶福山不合法的事宜，要求政府按法例跟進，有關行動本身屬合法。

史維：年輕人無第二條路才抗爭

另科大校長史維昨出席論壇時說，年輕人對現狀不滿，但絕大多數年輕人都不是希望犧牲自己，而是覺得沒有第二條路選擇，才出來抗爭。

（反修例風暴）