張炳良：檢討委會唔湯唔水

張建宗：與監警會相輔相成

政務司長張建宗昨日出席活動後表示，政府正就獨立檢討委員會物色人選，該委員會是以宏觀角度，檢討反修例事件的前因後果和深層次矛盾，並配合專責看監警會的調查報告，兩者相輔相成，希望短期內有進展。

張炳良出席商台節目《政經星期六》時表示，獨立檢討委員會無助解決目前的社會動盪，做法「唔湯唔水」。他指出，「法定」的重要在於可有類似法庭傳召的權力，讓作證者受法律保護，而所有聽證內容是公開的，能回應社會查找真相的要求，更是香港慣用的方式。

他認為獨立調查委員會，不會衝擊現有的監警會，而成立檢討委員會與回應坊間對獨立調查委員會的訴求是兩回事，「如果以為檢討委員會可取代法定的獨立調查委員會所發揮的正面作用，就是低估了實際的社會矛盾」。

劉鳴煒：與市民期望有出入

陳弘毅：不覺中央想走高壓路線

另外，曾於9月表態支持成立獨立調查委員會的劉鳴煒，其創立的青年智庫「MWYO」昨日舉行論壇，他在會上重申支持成立獨立調查委員會，認為獨立檢討委員會與市民的期望有出入。

劉鳴煒說，暫無計劃舉辦政府和民間的對話，認為現時政府或示威者都無意讓步，但會推動更多民間對話。他認為政府有聆聽市民聲音，但聽完後沒有妥協讓步，令不少市民失望。

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅出席同一論壇時說，不覺得中央想走極左的高壓路線，他認為香港仍有相當高的人權、法治、司法獨立，有很大的自由活動空間；認為中央推行和實施一國兩制是出於善意，並非想「整死」香港，但難以預測2047年一國兩制會如何運作，因未來30年中國的變化有太多變數。

（反修例風暴）