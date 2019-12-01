8．31三個月 市民堵路催淚彈再現

少女面中胡椒球 眼鏡破裂

市民晚上7時許陸續到太子站B1出口外獻花及點蠟燭，防暴警多次出動清理花壇。至8時半，有黑衣人在C1及C2出口用磨機破壞鎖着閘門的鐵鏈鎖頭，並將兩閘關上，用索帶鎖上。約10分鐘後，有黑衣人搬出雜物，堵塞太子道西及彌敦道。警方多次舉藍旗驅散，一度舉起胡椒噴霧及胡椒球發射器指向記者及市民，9時許向砵蘭街方向發射數發胡椒球，擊中一名少女的面部。

防暴警清理路障後，行車路一度恢復通車，防暴警其後守在B1出口外，阻止市民再獻花，港鐵亦在10時許關閉該出口。警方又截查黑衣人，要求一名男子脫去頭套，其後放行。警方收隊後，市民再堵路，警方多次折返驅散，至午夜沿彌敦道將示威者向油麻地方向驅散，其間旺角站一出口遭縱火。有人在旺角向警車擲汽油彈，警方放催淚彈驅散。

另外，有百多人昨晚8時半在九龍灣站外築起人鏈聲援理大生，群眾高呼「五大訴求，缺一不可」、「香港人報仇」等口號，氣氛和平，約10時陸續散去。

（反修例風暴）