曾鈺成：區選輸得心服口服 民建聯落敗市民歡呼「最痛心」

傳民建聯以區議員月薪聘敗選者

李慧琼：努力留人才

近日政圈傳出民建聯會以區議員月薪聘請落敗黨員，民建聯主席李慧琼回覆查詢時說，收到不少好友表示願意支持該黨渡過難關，民建聯正努力把人才留下，其他細節成熟後才公布。據了解，經民聯領導層亦有討論如何留住人才，但是否用區議員薪酬聘請，有領導稱要視乎背景及資歷。工聯會會長吳秋北亦稱，會盡一切可能方法挽留落選的區議員和社區幹事，但要先計算負擔。

曾鈺成出席智庫「MWYO」舉辦的論壇時表示，今次區選輸得「心服口服」，因市民選擇用和平理性方式表達訴求，而他最痛心的不是民建聯輸議席，而是該黨落敗後，在街上聽到市民歡呼。他說區選大敗未必是壞事，因民建聯昔日每一席都贏得很辛苦，但成為第一大黨後，有資源及權力，或會忘記當初的辛苦；民建聯所有落敗的候選人會繼續留在社區，以「在野」身分爭取選民支持。

運房局前局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良昨出席商台《政經星期六》時表示，非建制派在區選中大勝是意料中事，因市民對政府有怨氣，建制派被視為支持政府，「（市民）只有發泄在建制派身上」。他說，非建制派在17個區議會取得主導權，對港府和北京都是一個重要信息，也影響明年立法會選舉及之後的特首選舉。他說，雖然很多政策不一定要區議會同意才推行，但以城規會為例，如當區區議會反對，有關規劃大都不獲通過。

（反修例風暴）