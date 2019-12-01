消息：政府盼年初重提大學撥款申請 張建宗：抽撥款與罰院校無關

張建宗強調，不會針對或懲罰任何院校，若政黨或議員有異議，政府需時作緩衝，他希望透過溝通，令撥款在立法會通過的機會更高。食物及衛生局長陳肇始說，大學發生不同事件，有議員和社會人士表示關注，例如大學設施的安全性和如何改善大學保安，政府正「積極展開游說」。

楊潤雄：中間定有政治操作

楊潤雄昨早出席電台節目時稱，運用資源需社會各界給予意見，政府在醫療、教育及社會福利等方面如何調撥資源，「中間其實就一定有政治操作」。他又稱很多社會人士質疑大學管理層管治能力和教育是否有問題，故食衛局抽起港大及中大的醫療項目撥款，花更多時間向議員講解合理。

政府消息人士說，會繼續了解部分議員不支持大學醫療教學設施撥款的原因，暫未有計劃改變申請教學設施撥款的預算和擴建規模。消息人士相信溝通需時，「未必能快到1月初就再提撥款申請，希望盡量在第一季重提，爭取在今屆立法會會期內通過撥款。」對3間大學工程影響方面，消息人士稱暫難估算，視乎何時通過撥款。

葉建源：宜找有意見的議員解釋

民主黨立法會議員黃碧雲估計楊潤雄談及的「政治操作」，應是建制派突然不支持撥款，要脅政府向大學「開刀」，故需撤回申請。立法會教育界議員葉建源認為，3名高官解釋均為轉述其他人的意見，張希望為事件降溫，陳及楊則有不同演繹，故宜找當初有意見的建制派議員解釋，如對通過撥款有保留，才是問題所在。

另外，楊潤雄表示將與教資會聯絡個別大專院校，了解大學運作情况和復修困難。他又說，大學衝突事件反映有一些不知名人物走進入校園，校方需對學生負責，考慮實施安全措施，保障學生，又認為大學未來可與教育局商討日後的保安巡查、宿舍管理等做法。

城大稱大學會繼續實施出入管制，進入校園者必須出示證件，同時校方正開展大量校園復修工程，初步估計僅設備方面損失已以港幣億元計，學生宿舍則預計12月中旬可分階段讓宿生重新入住。

明報記者

（反修例風暴）