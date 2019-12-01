銀髮族偕中學生集會 牽手同呼「永不割席」

長者領叫「時代革命」

大會宣言表示，憂慮催淚彈在社區的禍害荼毒生靈，促請政府停用催淚彈。集會有老幼互相提問環節，譚國新問年輕人為何要破壞交通設施，Sylvia稱示威者破壞交通燈、縱火，是為了向政府施壓，逼政府回應訴求。小白說，知道不少老人因交通燈損毁而不便，盼年輕人多主動協助老人家。

集會其後讓參加者發言，有年輕人分享心聲後，有婆婆微笑大叫「多謝你啊，年輕人」，又有長者帶領大叫「光復香港，時代革命」。

勇武：守護孩子團隊很偉大

自稱較勇武、17歲的W（化名）認為銀髮族比想像中偉大，他稱學校教師說「如果我後生啲我都會勇武」，令他難忘。他又說，曾在衝突聽到「守護孩子」團隊喝止警察向年輕人動武，他深受感動，「佢哋真係好偉大」。W叫政府死心，「不會和任何人割席」。

同為13歲的咖哩（化名）和阿豬（化名）自言「可以和（平）就會和」，但也會在示威中助築路障，「走得較前」。阿豬說其父偏「藍」，因此教他用Instagram，亦叫他看較中立的報道，現父親已變得較「綠」。

（反修例風暴）