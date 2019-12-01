反修例拘5890人四成學生 張建宗：違法者必受制裁

張建宗昨早出席兒童事務委員會持份者交流會後透露上述拘捕數字，稱5890人被捕的數字令人震驚。他說，整個社會均有責任好好培育下一代，呼籲同學們不要以身試法。他說要盡一切努力協助已出事的小朋友及年輕人，確保其權利、權益不受損，但他強調參與違法行為就「一定要接受法律制裁」，因香港是法治社會。

就理工大學事件，張對政府及警方能以和平手法處理感到欣慰，「標誌着一個好開始，一個寧靜的開始」，希望香港可以回歸理性。曾進入理大勸說學生離開的天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文接受傳媒訪問時稱，圍困令留守的中學生身心受創，希望政府用「和平及關愛」的方式對待年輕人。

校長會：盼青年勿放棄成年人

中學校長會主席鄧振強在港台節目《香港家書》說，今年港人面對一場持續時間最長的社會事件，街頭衝突不斷升溫，看到愈來愈多的暴力及互相指摘，大家陷入互相煽動、仇恨，而仇恨只會令社會走向衰敗，愛則可化解仇恨，認為政府部門、社會各機構組織都必須建基於愛與良知，相信可為香港尋找出路。他呼籲社會賢達及有識之士不要再說放棄年輕人，他期望的反而是年輕人不要放棄成年人、香港及希望。

（反修例風暴）