稱如喪屍遊戲 人人想走互相猜疑 理大逃脫者：盡見人性 不放棄「發夢」

明報記者 何進康

H和K（化名）相識近10年，都不是理大生，自6月起經常一同「發夢」，參與反修例抗爭。11月17日下午，兩人前往支援理大，看見正門被封鎖，遂從Z座圍欄爬進去，兩人當時沒覺得奇怪，「前門打仗梗係後門入」，只本着「邊度要人就去邊度」，希望盡快趕到衝突現場支援。

見急救員撤離方知不妙

理大正門戰火連天，當時有人突然告訴兩人「啲First Aid（FA）全部撤離」，大批急救員又似是正收拾行裝，他們才心知不妙，「開始要搵路走」。性格較剛烈的K說，他其實很想留守，可是H逃走意欲大，「主要驚被捕，唔想負法律責任」。K不想讓好友孤身上路，才一直跟隨H尋找逃走路線。

K認為校園內氣氛原本眾志成城，齊心抵抗警方進攻，不過遭圍捕的消息傳開後，大家逃走心切，漸各自組成小隊，互相猜疑，形容如同活在「喪屍遊戲」當中，眾人均以自身安全為首要考量，也體驗何謂「人性」。K舉例，各個由三四人組成的小隊碰面時，會互相「套料」打探有何逃生路線，但同時不希望自己的計劃曝光，恐怕太多人知情會減低逃走機會，「寧願自己走到先」。

互套逃走路線 各有盤算

K憶述，在逃走過程中，他們一度匿藏在教學大樓內，發現大樓內有更多「手足」，輾轉十幾人逗留在同一漆黑的房間內。K形容當時大部分人均打算「匿到警察走為止」，H起初亦覺得「警察打完，凌晨就會走」，然而警方至翌日清晨仍重重包圍理大，令H感到意外，心裏亦「頂唔順」，「覺得就咁坐喺到冇用，好想好想快啲走到」。

H說，「喺入面心情起伏好大，聽到有路走就覺得有機會，去到發現已錯失良機，又會覺得其實冇路走」。H又說，他不會錯過任何機會逃走，連「爬坑渠」也認為值得考慮，只是抵達渠口後認為危機太大，同伴亦阻止，才不得不放棄。被問到是否為求逃脫不顧一切，H形容當時已無暇理會其他「手足」，認為留守、逃走與自首之間，純屬個人選擇。H尊重其他人的選擇，「例如我唔會批評啲人點解去自首」，但也不會覺得自己有責任留下或協助其他人逃走。

從未考慮自首 寧願一博

H和K在校園各大樓來回數十次，由起初棄掉裝備喬裝「街坊」，到後來「喺垃圾筒執番個豬嘴嚟戴」，打算趁校外示威者「圍魏救趙」時殺出去，結果均無功而還。可是兩人從未考慮自首，認為此舉不智，覺得自首與逃走時被捕均會被控暴動，「點解唔博一博？」

K說，被困過程中他一直很冷靜，但其他被困者卻開始失去理性。K舉例，不少人見「Live Map（網上實况地圖）」顯示正門沒有警察，便打算從正門衝出去，最終被一網打盡，他不禁反思，「Live Map都係靠人報料更新，但肉眼睇都知正門一定走唔到，咁都衝出去係咪失去理智呢？」

嘆被困者失理性盲信網上資料

後來，H和K找到可行的逃走路徑，從校園Z座闖入港鐵路軌離開，惟兩人走到連接Z座的天橋時，發現天橋已遭縱火，火舌高逾半個人。K形容穿越天橋就如「馬戲團跳火圈」，雖然兩人成功穿越，但K卻質疑被困者為何縱火燒橋。他明白燒橋乃慎防警察從Z座攻入校園本部，但事實上當時仍有眾多「手足」身處Z座，或正前往Z座逃走，天橋是唯一接駁點，批評燒橋者「跟本冇足夠考慮其他手足」。

最後，兩人到達Z座，看見逾20人準備逃走。然而大樓外橋上早有警員戒備，每當有人郁動，橋上警察便會用電筒照射，指罵或嘲笑「見到你啦！縮返入去啦！」，令在場各人不敢輕舉妄動。

被困38小時 摸黑路軌狂奔

H說，當時是凌晨5時許，他們已被困38小時，認為日出後逃走機會更渺茫，不得不孤注一擲。他跟門口「哨兵」說準備好，便與K及另外兩人箭步跑出，其間有警員向他們擲物，一個金屬罐從他頭上飛過，又聽到有人呼喝「前面伙計截住佢」，但H沒收步，沿路軌跑了三四分鐘，終於抵達安全地點，登上「家長車」，亦在車上看見跑在後面的K亦成功逃脫。

由於當時尚未日出，兩人摸黑在路軌狂奔，均摔了一交。H的小腿被碎石割傷，又甩了一隻鞋；K則橫身摔在路軌上，腰間被割傷，留下一道長長疤痕。兩人均說能夠逃脫純屬幸運，被困經歷卻不會令他們不再「發夢」，K說日後仍會站在最前線，「至少唔會退後」，H則說會比以往更明哲保身，「承受唔到後果就唔好企咁前」。

（反修例風暴）