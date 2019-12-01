催淚煙粒子留環境表面 晾衫遭污染可刺激皮膚

學者：無聞異味亦可不適

中大醫學院意外及急救醫學教研部助理教授洪磯正說，接觸催淚彈中的CS，會於幾秒至1分鐘內有反應，包括咳嗽、流眼淚、眼睛和皮膚刺痛等，過敏反應如皮炎則可能延後數小時至數日出現；有文獻指出，催淚煙有可能誘發急性青光眼、損害眼角膜、支氣管痙攣、肺水腫、肺炎、心臟衰竭等。除非催淚煙引起了其他併發症，一般不適只會維持短時間，如環境中持續存在催淚煙化學物質，徵狀可能持續較長時間。

若催淚煙飄入家居有可能令居民不適，洪磯正說，部分長者嗅覺較差，即使長者無表達有聞過異味，其後亦有可能不適。他又說，催淚煙中的小粒子會沉在環境中不同物件的表面，這些化學物質粒子仍然有效，例如長者和小朋友外出時，碰到這些物件的表面，再觸碰身體其他部分，就有可能出現刺激反應；若衣物晾在窗外時受催淚煙污染，穿上後皮膚也有可能受刺激。

至於放催淚彈有可能波及多大範圍的民居，洪磯正暫未留意到有相關研究，他認為不同型號催淚彈影響範圍會有不同，難一概而論。若到曾經放催淚彈的地方，他提醒要多洗手、不要觸摸眼口鼻；回家後盡快洗澡，以冲走可能存在的化學物質等。

（反修例風暴）