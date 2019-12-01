九旬婦生水疱滲血 專醫確診催淚煙過敏

6人稱家校附近射催淚彈

本報接觸到6名未到過衝突現場、稱警方在住所或學校附近發射過催淚彈後出現不同徵狀的長者、兒童及家屬。他們介乎5歲至90歲，疑在接觸催淚煙的當下至數日後出現病徵，3人有皮膚徵狀包括全身紅疹、臉出水疱和濕疹復發，另兩人咳嗽，1人眼睛流黃綠分泌物。各人徵狀持續數分鐘至兩周不等，4人無就醫，1人由眼科醫生證實眼發炎但無確定原因，1人獲皮膚科醫生診治並相信與催淚彈有關。

學者促政府研究公布影響釋疑

中大醫學院意外及急救醫學教研部助理教授洪磯正說，催淚彈中CS有可能引起上述病徵，包括咳、紅疹、水疱等，但亦可由不同原因引起，例如濕疹復發和皮膚過敏的原因眾多，感染引起的紅眼症亦會流出異常分泌物等，他們確實的病因需醫生臨牀診斷。洪磯正認為，若港府公布催淚煙確實成分和影響，並承諾做科學實驗再公布結果，相信能釋除公眾疑慮和避免大眾陷入恐慌。

不願具名報道的90歲馬鞍山居民李婆婆（化名），11月12日兩邊臉出紅疹和水疱，癢且痛兼破損流血，至15日向皮膚科醫生求醫。其子李先生（化名）引述醫生稱，李婆婆徵狀是催淚煙過敏反應，醫生又指「呢批（催淚彈）先係咁，之前都只係呼吸系統毛病，近排都收到8個10個呢類（皮膚問題）個案」。李婆婆需服用抗敏藥，一周後臉上仍有5至6粒水疱。「馬鞍山已不算多衝突，媽媽已有這情况，你想像住在油尖旺的人不分政見都會受影響。這是醫療危機！」他要求港府公布催淚彈聲稱成分，並由政府化驗所抽驗，再透過科學實驗證實催淚彈在不同溫度下釋放出的物質及其影響。

兩童即日出紅疹風癩

警方11月12日上午在九龍塘施放多枚催淚彈後，在附近小學就讀的10歲男童胸腹、背和四肢當晚出紅疹，即服抗敏成藥，紅疹約4日後退去。其母陳女士說，兒子無皮膚敏感，但在警方放催淚彈後即現病徵，「正常人都會懷疑跟催淚彈有關」，要求港府對外公布催淚煙成分，又強烈反對警方在民居附近射催淚彈。

眼痛流黃綠分泌物 持續咳

不願具名報道的陳太（化名）憶述，9月下旬警方在其屯門住處附近放大量催淚彈後數小時，9歲兒子全臉出「風癩」，用清水抹面約15分鐘後退去，其濕疹於10月復發，至11月初仍未好轉，類固醇治療半個月後改善，背和腳仍有紅疹。她在警施催淚彈翌日，眼刺痛並流黃綠分泌物，向眼科醫生求醫證眼睛發炎，獲處方消炎藥水，約兩周後康復。她質疑自己和兒子受催淚煙影響，問「警方可否不要再用催淚彈？我們不想再受困擾」。

本報亦接獲兩個呼吸系統症狀個案，警方分別在其葵涌和青衣住處附近射催淚彈後，一名7歲男童即不停咳嗽並持續約兩小時，一名5歲男童持續咳嗽數分鐘。

食衛：與專家商討適時提供資訊

食衛局未回覆會否應市民訴求公開催淚煙成分，僅稱「政府充分理解市民關注催淚煙等化學物品對人體健康的影響」，指徵狀通常短時間內消失，現時就催淚煙對人體長期健康影響的資料及文獻有限，會繼續與相關專家商討，適時提供資訊。

明報記者 朱韻斐

（反修例風暴）