今3遊行獲批 主辦者料和平 警紅隧戒備 消息：倘平靜擬准民陣下周申請

尖沙嘴鐘樓遊行至紅館

素人發起者盼毋忘初心和平

網民swing發起今日下午「毋忘初心大遊行」，由尖沙嘴鐘樓起步遊行至紅磡體育館，料2000人參與。swing向本報稱自己是「完全沒有政黨背景的素人連登仔」，希望區選小勝後，提醒大家毋忘初心，重返爭取五大訴求的主線；而終點設於紅館，本想聲援被困理大的手足，不料警方早幾天清場，現希望表達對理大手足的尊敬。至於會否擔心有衝突，swing說已應警方要求招募了200名糾察，有信心糾察會盡量控制場面。swing在連登上促請參與者和平遊行，「跪求大家遊行時段內盡量忍耐，做一個百份百和理非，否則小弟可能被控告煽動暴動」。

「香港自治行動」發起今午「感謝美國保護香港大遊行」，由遮打花園出發至美國總領事館再回遮打，料千人參與。香港自治行動成員Rama稱，就特朗普總統簽署《香港人權與民主法案》，希望感謝美國對香港的支持而發起遊行，所屬團體過去舉行的行動均屬和平，會繼續維持這氣氛。另外，今日港島「孩子不要催淚彈遊行」亦有不反對通知。

警消息：不斷反對遊行非方法

予「下台階」盼免衝突

有前線指揮官說，警方8月起基於公共安全為由接連反對遊行，他認為「再不斷反對都不是解決方案，這亦有違集會自由原則」，指近日社會較平靜，區選後政府、警方及市民亦希望有「下台階」，「和理非」渴望表達訴求，警方亦希望避免衝突。

警方消息人士稱，今日的遊行示威不屬高危，尖東至紅磡的路線危機較大，不排除有零星汽油彈攻擊，但按警方掌握的資訊，相信示威者再佔紅隧機率不大，因為示威者知道會失民心。有前線指揮官說，若今日遊行和平、無暴力衝擊，警方會從旁觀望戒備，紅隧則是警方駐守的重要據點，免再被圍堵。另一指揮官評估港島風險較低，預期出現暴力衝擊機率不高。

警方消息人士續稱，若昨日及今日集會遊行平靜，會考慮批准12月8日民陣正申請的遊行不反對通知書，形容是「交番個波畀社會」，讓大家自行決定遊行路如何走下去。

民陣：市民信投票 換來平靜

民陣召集人岑子杰說，無論警方最終是否發出不反對通知書，都無法令社會回復平靜。他說，過去衝突中警方無論做什麼都會令衝突升溫，在制度上令市民表達到意見反有助緩和社會氣氛；指市民對區選投票制度有信心，換來過去一周的平靜，而區選結果已清楚表達市民支持五大訴求，特首林鄭月娥應把握這機會落實五大訴求，不應再用警方做打壓民意的劊子手。

明報記者

（反修例風暴）

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