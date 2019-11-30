傳禁人權法起草人到華 外交部：有權決定誰人入境

意國會人權聽證會 邀黃之鋒視像參與

駐意大使批為港獨分子撐腰

多國亦醞釀推出制裁法案，香港眾志秘書長黃之鋒日前藉視像通話參與意大利國會外交及人權聽證會。中國駐意大利使館發言人昨發表聲明，點名批評黃之鋒為「港獨分子」，又斥他「竭力顛倒黑白，美化暴力，詆毁一國兩制」、公開鼓勵外國勢力干預香港事務，「是個徹頭徹尾的港獨跳樑小丑」。聲明又批評有意大利政客「執意與黃之鋒搞視頻通話，為港獨分子撐腰」，批評為「極其錯誤、不負責任」，表示強烈不滿、堅決反對，籲有關人士尊重中國主權、謹言慎行、多做有利中意友好與合作事宜。

中國駐多國使館均曾批評黃之鋒，黃上月與泰國未來前進黨他納通合照後，中國駐泰國大使館發聲明，不點名斥泰國政客與港獨分子接觸；黃之鋒前往德國會見外交部長馬斯，外交部發言人華春瑩即斥德國允許「香港分裂分子」入境從事「反華分裂活動」。

（反修例風暴）