百人撐鄭文傑集會 籲英保護BNO港人

大會稱千人參與 英副領事接請願信

參與者戴上印有鄭文傑樣貌的面具、手持英國國旗,站滿英領館外,高呼「We are all Simon(我們都是鄭文傑). Equal Rights for BNO now(BNO立即平權)」、「光復香港,時代革命」等,人潮一度佔據一條行車線。眾人於代表遞交請願信予英國駐港領事館副總領事Nicholas Heath後離去,遞信代表引述Heath稱,會把訴求轉達倫敦方面。大會於telegram頻道指有約1000人參與,記者目測集會約有逾百人參加。

聲明稱鄭文傑被拘冰山一角

現場宣讀集會聲明,指出鄭文傑被內地政府拘留時受折磨的情况只是冰山一角,認為英政府要調查及介入這類明顯違反中英聯合聲明的情况。聲明續表示,將來港人或會如銅鑼灣書店股東李波般「被消失」,認為英國應在港人淪為政治難民前,擴闊BNO持有人的公民權。

集會發言人Dawn稱,鄭文傑當時為英國駐香港總領使館職員,但英方沒為鄭提供足夠保護。鄭文傑為持BNO的港人,她說事件顯示英國並無適當保護BNO持有人,英國亦無就中方違反《中英聯合聲明》而採取實際行動,認為英國應效法美國,訂立類似的《香港人權與民主法案》。

(反修例風暴)