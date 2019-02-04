百人撐鄭文傑集會 籲英保護BNO港人

大會稱千人參與 英副領事接請願信

參與者戴上印有鄭文傑樣貌的面具、手持英國國旗，站滿英領館外，高呼「We are all Simon（我們都是鄭文傑）. Equal Rights for BNO now（BNO立即平權）」、「光復香港，時代革命」等，人潮一度佔據一條行車線。眾人於代表遞交請願信予英國駐港領事館副總領事Nicholas Heath後離去，遞信代表引述Heath稱，會把訴求轉達倫敦方面。大會於telegram頻道指有約1000人參與，記者目測集會約有逾百人參加。

聲明稱鄭文傑被拘冰山一角

現場宣讀集會聲明，指出鄭文傑被內地政府拘留時受折磨的情况只是冰山一角，認為英政府要調查及介入這類明顯違反中英聯合聲明的情况。聲明續表示，將來港人或會如銅鑼灣書店股東李波般「被消失」，認為英國應在港人淪為政治難民前，擴闊BNO持有人的公民權。

集會發言人Dawn稱，鄭文傑當時為英國駐香港總領使館職員，但英方沒為鄭提供足夠保護。鄭文傑為持BNO的港人，她說事件顯示英國並無適當保護BNO持有人，英國亦無就中方違反《中英聯合聲明》而採取實際行動，認為英國應效法美國，訂立類似的《香港人權與民主法案》。

（反修例風暴）