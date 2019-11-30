鍾國斌：人權法是金剛箍 港府負最大責任

總商會：特朗普視港棋子

夏雅朗昨日出席活動後表示，對特朗普簽署《香港人權民主法》感到遺憾，形容他以香港作為中美貿易戰中的棋子；他稱香港需要維持自身基本優勢，包括普通法、司法獨立、資訊、人才及資本流通等。夏雅朗又形容，香港過去經歷許多風雨，但仍能名列前茅，有信心未來都會一樣。

鍾國斌昨於港台節目上，批評特區政府要為法案通過負上最大責任，他稱美國國務卿每年檢視香港情况，或影響《香港政策法》，包括香港特殊地位及獨立關稅區，形容是給香港的「金剛箍」，但相信短期內不會輕易改變香港獨立關稅區的地位，因美國在港利益很大，每年在港賺取多達300多億美元，料未來兩三年不會作改動、影響美國商人在港利益。

對於商務及經濟發展局長邱騰華稱，香港獨立關稅區地位是《基本法》所賦予，鍾國斌稱他是自我覺良好，因獨立關稅區需要美國合作才有用，香港作為細小城市，面對美國未見議價能力。

黃之鋒：京港錯判形勢 經貿辦辦事不力

香港眾志黃之鋒在nowTV節目上表示，北京、香港都錯判形勢，並稱相信無論泛民、建制陣營，都同意政府駐華盛頓經貿辦辦事不力，他自言曾多次訪美，但不清楚經貿辦的工作，「他們（經貿辦職員）高薪厚職，不知道在做什麼」。

人民日報：美國與你們同在是謊言

《人民日報》昨則以「美國絕不是香港的恩主」為題發表評論，指出取消香港「單獨關稅區」地位等制裁內容，與人權、民主無關，又稱「美國與你們同在」的宣示是物色棋子的謊言。評論又稱，香港繁榮穩定受「一國兩制」制度保障，不會輕易因某國家推出的某一法例而動搖，更重申「任何人都阻擋不了香港融入國家發展大局的步伐」。

明報記者

（反修例風暴）