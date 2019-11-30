多區「和你lunch」 中環一度噴椒拘一人

昨午在荔枝角、中環、九龍灣、觀塘、太古坊等均有不同市民響應「和你Lunch」行動，繼續表達訴求。其中在荔枝角，長沙灣道、長順街及長荔街一帶陸續有市民聚集，不少人戴上口罩，高叫「光復香港，時代革命」、「沒有暴動，只有暴政」等口號，之後有人走出馬路，舉起象徵五大訴求的手勢，現場交通受阻，有警員在長沙灣廣場高位監視現場情况。

長沙灣300人 警舉藍旗

至下午1時半，長沙灣警署內有警員廣播稱，在場者正參與非法集結，促請離開否則使用武力，之後約30多名防暴警員持槍步出警署，沿荔枝角道分3路到長順街、長荔街及長沙灣道，其間一度舉起藍旗呼籲示威者離去。約2時10分，示威者和平散去，警員收隊離場。

中環方面，一批上班族及示威者趁午飯時段聚集在畢打街一帶，其後有人走出馬路，並且不停在畢打街與德輔道中交界橫過行人路，防暴警之後趕至，呼籲示威者返回行人路，在場市民指罵警員，其間有警員在畢打街以手提胡椒噴劑近距離噴向人群，有女士被射中感到不適，警方及後截查一名黑衣男士，並將他帶上警車。

（反修例風暴）