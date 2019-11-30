紓困撥款7小時未審完 議員批未納大學生

政府早前宣布多項針對市民和中小企的紓困措施，包括為公屋住戶代繳1個月租金、向合資格住戶提供2000元電費津貼等。政府亦建議撥款22.5億元，在2019/20學年為每名中學日校、小學和幼稚園學生提供一次過2500元「學生津貼」。

教局：學生津貼針對基礎教育

昨在財委會會議上，多名議員不滿津貼未有涵蓋大學生及幼童，教育局副局長蔡若蓮多次重申，政府向學生發放2500元「學生津貼」，主要是針對基礎教育階段學生，希望減輕家長的教育開支負擔，而大學生及0至2歲的幼童，均不是基礎教育階段。

容海恩：0至2歲亦應納入

蔡若蓮的說法遭多名議員批評，教育界議員葉建源認為，大學生成為被遺漏的一群，批評政府只資助基礎教育階段的學生是畫地為牢，「為何大學生不應有額外津貼？」新民黨容海恩認為政府應將0至2歲幼童納入津貼範圍，她說很多家長都會帶6個月以上的小朋友上課，有關課堂每小時收費200至550元不等，對家長帶來負擔，批評政府遺漏這部分家長的需要。

經民聯梁美芬表示，經歷近期的騷亂後，不少家長不想讓小朋友在香港讀書，部分中港家庭也要為小朋友轉校，出現恐慌情况，要求當局研究為子女要轉校的家長提供額外津貼。

（反修例風暴）