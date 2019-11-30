劉怡翔：食衛局要求撤醫學院撥款 多建制稱不知情 促解釋

政府日前公布，從財委會議程中撤回中大及港大兩項醫療教學設施工程項目共逾2.5億元撥款；當局較早前已抽起兩項涉及理大的擴建工程撥款，涉17億元。昨日財委會上，民建聯蔣麗芸認同不應撥款給大學興建工程項目，「今時今日還好意思拿錢興建漂亮的大樓？全被打爛了！」以現時經濟環境，政府庫房難有進帳，與其撥款讓大學興建「美輪美奐的大樓」，寧願資助大學生學費。

不過，多名建制派議員都稱，對於政府撤回撥款不知情。工聯會何啟明表示，不知為何政府要撤回撥款，又稱項目對附近的鐵路線及高速公路或帶來危險，原希望局方在財委會解釋，但政府撤回項目，他感到失望。自由黨邵家輝亦稱，從未聽說過建制派要迫使政府收回項目，現時社會上經常討論醫療人手不足，要求政府解釋為何撤回撥款申請。

泛民批撤回準則不明

多名民主派議員批評政府撤回項目準則不明，民主黨許智峯說：「有議員關注就要抽起，請解釋是哪位議員關注，這是公眾利益，很多議員都關注警員加薪，為什麼不見你抽起？」公民黨楊岳橋亦表示，不同項目都有議員關注，要求政府解釋撤回撥款申請的標準。

財經事務及庫務局長劉怡翔表示，是應食衛局要求撤回有關項目，重申是食衛局接觸議員時，不同議員有不同關注，需更多時間解釋及游說，「絕對沒有針對某間大學或者大學界」。

食衛局：議員關注 需再游說

食衛局回應稱，有議員關注有關大學新教學設施的保安及整體設計問題，政府認為需用更多時間向議員解說，重申爭取在今個立法年度內將有關項目重新提交財委會審議，而財委會已於上一財政年度，通過向3間大學撥款約1.8億元，用作短期翻新醫療教學設施及設施提升工程。

（反修例風暴）