工會引管理層：港鐵最快周一正常收車 政府促跨軌天橋加高欄杆裝圍網

輕鐵暫未能復常

譚建釗表示，工會周四（28日）曾與港鐵管理層會面，對方透露若港鐵設施未有進一步遭到破壞，預計最快下周一（12月2日）可恢復正常行車時間，但輕鐵應未能恢復正常服務。

按周末情况評估 大學站續關

據了解，港鐵仍要根據本周末情况做風險評估，才能確定下周是否恢復正常服務。網上有人發起今日及周日集會遊行，其中有人發起周日下午在尖沙嘴遊行。

港鐵回覆本報查詢稱，一直審視被破壞設施的維修進度，並持續做風險評估，以期盡快回復正常列車服務。

立法會鐵路事宜小組下周五將討論港鐵應對大型公眾活動的措施及車務安排，運房局、運輸署等多個部門及港鐵昨向立法會提交文件，顯示自本月10日後港鐵設施未再受嚴重破壞。

由6月12日至本月24日，93個重鐵站中85個曾受破壞，68個輕鐵站中62個曾受破壞。文件稱，大學站受到的破壞尤其嚴重，包括20多部閘機被毁，多塊玻璃破碎，鐵閘及牆身損壞，設備房遭縱火，信號系統被剪及焚燒，預計復修需時，仍未能重開。

路署促評估出軌對沙中線影響

文件指出，自6月以來，相關政府部門要求港鐵採取多項措施，包括在跨越路軌的行人天橋上加高欄杆及加裝圍網，又在混合行車及行人天橋上，在原本1.8米的防撞欄上加上1.2米高的圍網。

此外，沙中線屯馬線一期預計明年首季通車，政府提交立法會的文件指出，由於9月東鐵線紅磡站發生出軌事故，港鐵需於晚間非服務時間調查及加強維修保養工作，同樣在晚間進行的東鐵線新信號系統行車測試工作需要調整，路政署已要求港鐵評估會否對沙中線工程造成重大影響。

明報記者

（反修例風暴）