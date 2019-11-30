校方封校園逐記者 記協表遺憾

「關校盤點清理 至另行通知」

理大回覆稱，由於校園破壞嚴重，校方在接收校園後需做盤點、清理及修復工作，因此需關閉校園，只限校方授權者進入，直至另行通告為止，呼籲傳媒及公眾諒解。

本報記者昨在場所見，理大連接紅磡站天橋和正門兩個主要出入口，分別有3至4名保安員駐守；另警方中午解封後有最少兩組、每組2至3人的保安員在校園內巡視，帶走記者以外的街外人。

校董批校長從沒慰問學生

理大學生校董李傲然對校方只限獲授權者進出表示遺憾。他批評校長滕錦光早前會見傳媒時，多次對校園設施被破壞感「心痛」，但過去半年學生受傷、「負上代價」卻沒半點慰問，「係咪珍惜死物比起珍惜學生更重要呢？相信就由大家觀察一下」。

記協主席楊健興說，警方已在理大校園完成處理危險品及蒐證，看不到有需要限制記者出入校園。他說，記者只會就公眾關心及感興趣事情採訪，從而有助公眾了解校園情况及整件事件，認為大學強調開放，理大亦一直開放校園，對今次實施限制感遺憾，希望校方重新考慮。

（反修例風暴）