料1月可開學 滕錦光：政府應承擔復修費

確認兩教職員被捕

理大管理層包括校長滕錦光、校董會主席林大輝等昨午到校園巡視損毁狀况，曾進入圖書館、飯堂兩處，並到連接Z座的天橋查看被燒毁位置。理大副校長衞炳江全程向滕錦光講解損毁情况，包括多棟大樓的電梯不能使用；走到李兆基樓時，衞炳江提到大樓內大批化學物品被偷走，滕錦光則問大樓內的3D打印機有否受損。

「政治事件最大受害者」

巡視問3D打印機受損否

滕錦光事後見記者時說，理大是「今次政治事件的最大受害者」，又稱校方在事件中成功勸離1100多名示威者，其中300人是學生，當中理大學生只佔46人。他又說，理大位處紅隧旁，容許任何人自由出入，因此成為示威者「三罷」的據點。

據知情人士指出，警方圍封理大期間，有份勸說1100人離開校園的包括中學校長及社會人士等，形容那是共同努力的成果，而理大校方在首日行動有派代表參與其中。

滕錦光說，理大受嚴重破壞，已停課一段時間，對教學和科研有極大影響，他預料個別受損的大樓可在一個月後安全開放，完成全部復修則需時5至6個月，但他說有信心下學期可如期在明年1月13日開學。

滕認為目前最先要處理飯堂衛生問題，又說大樓損毁程度不一，要由專業公司評估才知道所需復修費用。他預計校方可墊支部分修復費，也有社會人士表示願意資助，但他相信大部分需由政府撥款承擔。

憂心理創傷 學生校董倡延期開學

理大學生校董李傲然在校園觀察後稱，設施損壞嚴重及環境惡劣，修復需時，認為如期復課有困難，亦擔憂事件或會對校友、教職員及學生帶來心理創傷，關注如期復課的話，學生能否正常繼續學業及會否出現創傷後遺症，因此校方不應太早承諾能夠如期開學，延至農曆新年後開學會較好。

（反修例風暴）