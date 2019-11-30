警撤離解封理大 多處遺汽油彈 事件拘破紀錄1377人 佔風波總數近1/4

繼周四有近400警力進入校園，昨早約8時，警務處助理處長（行動）周一鳴和有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華再率領約100名警員，繼續在理大各處蒐證。警員主要搜查平台及連接Z座的天橋，未有進入建築物內，檢走大量玻璃樽和鐵罐等。現場所見，警員以汽油彈為主要目標，蒐證過程維持約一個多小時。

花槽遺一箱10數支 途人好奇拍攝

昨早約11時，警方運走最後一批在理大校園檢獲的危險品後離開校園，並在中午解封理大附近道路，恢復通車，附近道路再沒有防暴警察駐守。解封後的理大校園仍有大量雜物、玻璃樽、洗潔精等。記者在校園內發現有未被警方檢走的疑似汽油彈，其中兩支在飯堂男廁門外，也有一箱10數支疑似汽油彈放置於理大面向暢運道的花槽當眼處，不少途人投以好奇目光，並舉起手機拍攝。

保安把守出入口 「街外人」禁足

警方解封後，理大安排保安員到各出入口把守，禁止街外人進入校園，但仍有人趕在保安出現前進校觀看。在理大附近上班的吳小姐是其中之一，她說途經時得知理大解封，想在清場前見證歷史一刻，一直雙眼泛淚的她說見到滿地「豬嘴」、雨傘、染血衣物等四散，恍如見到學生留守抗爭的畫面，感到很不開心。她說若校內仍有留守者，希望他們可平安回家見家人。

周一鳴在下午警方記者會上稱，警方在校內共檢獲3989枚汽油彈、1339瓶壓縮氣體、601瓶化學品及573件攻擊性武器，包括鎚仔、弓箭、大型投擲器、氣槍。他說，校園內每一層、每一角落都有形形色色的武器，而且與17日、18日理大一帶發生的「暴亂」中「暴徒」使用的武器脗合。

警察公共關係科總警司郭嘉銓稱，就理大事件，警方共拘捕1377人，包括從理大離開的810人及在理大外圍被捕的567人；另有318名未成年人離開理大後被登記身分。他說，「理大亂局」得以解決，昨早和平落幕，無人嚴重受傷，「很希望理大這事件，可以作為連續6個月暴力暴亂的轉捩點，令香港社會回歸和平及理性」。

稱汽油彈「生產線」目不暇給

警盼事件成轉捩點回歸和平

「O記」高級警司李桂華稱，警方進入理大10多小時，他強烈感覺到校內與一些發生嚴重罪案的現場一樣。他說校內有許多化學物質如強酸、強鹼，且器具已包裝，認為示威者有製造許多武器的意圖。他又說，校內有「一條幾完整的生產線，製造汽油彈」，顯示示威者製作汽油彈的工序、如何運送到前線攻擊，令他「目不暇給」。他續說，警方發現示威者安放弓箭、投擲器在一些可遇到警員的位置，「所以我有很強烈感覺，他們處心積慮去製造很多武器，準備和我們作戰」。他說警方會根據這兩天檢獲的證據、影片，以及被捕人口供，跟進調查。

明報記者

（反修例風暴）