中六生涉藏TATP還押 控方：可炸斷掌 辯方：0.5克如炮仗

帶回學校 校方通報警方

被告黎文光（18歲）為應屆文憑試中六考生，昨身穿校服被押上法庭。他被控一項管有爆炸品，指稱他於今年11月27日在校內，明知而管有、保管或控制爆炸品，即三過氧化三丙酮（TATP）。

據悉，當日早上8時許，被告向同學聲稱帶有化學物回校；至近中午，課室有另外6名同學，被告聲稱他帶的錫紙包內有TATP。警方爆炸品處理課遂到校，確認其為TATP，並當場稀釋。據了解，當日校內有逾300人，校方得悉有學生帶有TATP後，通報警方的駐校聯絡主任。

控方形容，TATP為高效能、極危險的炸藥，稍加摩擦可炸斷手掌及手指。辯方反駁，表示涉案的TATP只有0.5克，不足以炸斷手腳，效果如同炮仗，「打落地下啪一聲」。辯方強調，被告是「好奇嘅中學生多於想搵炸藥炸學校嘅學生」。

辯方：好奇多於想炸學校

校長社工撰信稱被告守規

辯方另呈上校長和註校社工撰寫的信件，稱被告循規蹈矩，喜歡上學。被告母親、學校副校長和註冊社工等約40人到庭旁聽，當中包括身穿校服的同學。與被告同班多年的謝同學在庭外表示，被告選讀資訊及通訊科技和綜合科學科，掌握日語，原計劃赴日留學。

另一學生涉無牌管有彈藥被捕

警察公共關係科總警司郭嘉銓在警方記者會表示，當日兩名中四及中六學生涉攜帶TATP回校，爆炸品處理課人員到場，將懷疑爆炸品檢走檢驗，並拘捕兩人。其中一學生到警署後，在其銀包搜到一枚空彈殼，以無牌管有彈藥被捕。郭稱TATP殺傷力巨大，小量TATP於學校或鬧市引爆，都將不堪設想，呼籲市民勿低估其殺傷力。

【案件編號：STCC4265/19】

（反修例風暴）