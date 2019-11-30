被指叫「黑警死全家」襲警 廚師撤控 傳媒拍下經過 獲賠訟費

斥濫捕誣告 稱警長說「鋤硬你」

被告陳耀鈞（54歲）任職廚師，原有的控罪指稱他於今年9月21日在旺角西洋菜南街與弼街交界襲擊警署警長白皞。案件昨第四度提堂，控方申請撤回控罪，並願意支付訟費。裁判官下令撤控及由控方支付訟費，若雙方在兩個月內未能就金額達成共識，可到區域法院申請訟費評定。

據悉，涉案警長錄口供時稱被告打了他一拳，但控方除此以外沒有其他證據，因此決定撤控。另有傳媒影片拍攝到事發經過，顯示有警員跑向被告並搶去其帽，被告被包圍後攤開雙手，其後被警長拘捕。

散庭後有不少支持者叫好及祝賀被告，獲撤控的廚師在庭外稱，捲入本案全因「警方濫捕同老屈」，又稱涉案警長拘捕他之後表明「會鋤硬你」，現在撤控才可鬆一口氣。他亦感激有記者拍到事發經過，從片段證實他並無襲警。

「全家都係藍」 不考慮私人檢控

就該警長供稱被他拳打，有妨礙司法公正之嫌，他說有律師建議向警方提出私人檢控，但礙於他「全家都係藍」，亦不想因為打官司而頻開記者會、變得「紅過黃之鋒」，所以暫不考慮建議。

他表示因此案在旺角警署被扣押兩晚，保釋期間的工作和生活都受到限制，更不敢參與示威，現在會繼續抗爭。他提及本案獲「612人道支援基金」資助，但耗用了6位數字訟費，希望可取回。

【案件編號：WKCC3721/19】

（反修例風暴）