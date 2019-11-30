警否認驅車釀人踩人 在場記者：混淆視聽

警稱兩者差45分鐘 記者：包抄致人疊人

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨在記者會表示，對於有謠言稱警方18日晚在油麻地以高速駕駛3輛巴士，釀成人踩人，有關說法「完全失實」，當時並無發生人踩人。他說警方3輛巴士當晚在豉油街行駛，和碧街有人受傷的時間，兩者相差45分鐘。翻查報道，警方小巴高速衝向人群，事發為翌日（19日）凌晨45分，大批示威者爭相走避。

當晚在現場採訪的民間記者凱撒表示，18日晚上11時半到達碧街發現人疊人。他說，當晚警方在彌敦道發射閃光彈，又有警員在砵蘭街夾擊，導致人群走避。他認為警方因否認巴士高速駕駛引致人踩人，便否定曾發生人疊人，是混淆視聽。理大學生報編委會記者Raymond亦表示，當晚11時22分，彌敦道有防暴警推進，另有速龍小隊在油麻地站包抄，發生人疊人，有約60人疊在一起。

義務急救員H小姐（化名）表示，當晚11時10分至15分到達碧街，目擊警方驅散導致碧街發生人疊人。H小姐表示，雖不確定警方駕駛巴士及碧街事件的關連，但認為若警方再罔顧市民安全，以此態度執法，下次絕對有可能發生人踩人，有關做法不正確，警方不應推卸責任。

民權觀察批驅車驅散具爭議 促獨立調查

民權觀察成員王浩賢認為，警方執法必須顧及現場人士安全。他說，警方高速駕駛小巴推進，會令人群逃跑，自然會出現人踩人的危機。他認為警方有關策略有爭議，重申須成立獨立調查委員會，徹查是否有人違規。

（反修例風暴）