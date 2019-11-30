被捕者：無反抗遭警拖打 追究無從 另一棍打伏地示威者事件 受查防暴因傷休假

明報記者 何郁慧 陳柔雅

人權組織指錯理解「合法用武」

根據傳媒片段，18日晚一名示威者在碧街被警員制服，他伏在地上，另一警員衝前，以警棍用力擊打其小腿及膝部關節7下，直至有兩名同袍先後上前阻擋才停手。警方昨被追問此事，警察公共關係科高級警司江永祥表示，當晚油麻地有過千「暴徒」聚集，不停向警員擲汽油彈，警方需採取果斷及快速行動，承認當晚警員曾用警棍。

警：伏地不代表完全制服

用武致被捕者痛楚棄反抗

江未直接評論揮警棍的警員是否違規。他稱一些示威者看似完全被制服，但警員要為他鎖上手銬或索帶，才算完全制服，認為外界與警方的理解有分別，反問「係咪佢瞓喺度就代表完全被制服呢？」他亦稱，過去有被捕者握緊拳頭，不肯讓警員上手銬，故警員需用適當武力，令被捕者感到痛楚，以放棄反抗。就上述事件，他表示警方投訴警察課已接獲投訴，正在調查；涉事警員因行動中受傷，現休假中。

民權觀察成員王浩賢批評江永祥的回應「相當恐怖」，認為他對「合法使用武力」的理解完全錯誤。他表示警方使用武力要符合相稱性，案中被制服的示威者已伏下，沒有任何逃跑或攻擊迹象，而且已被警員壓着，涉事警員毋須擊打，「明顯是非法武力」。

有片擬索償 不知警樣貌

本報聯絡到另一名當晚於油麻地被捕的大學生Peter（化名），他亦被警方擊打、腳踢及拖行。他表示，19日凌晨零時許由彌敦道跑至接連碧街及登打士街的後巷，一名速龍警追至，以警棍將他制服在地。他稱當時無反抗，但警員繼續用警棍打他的左腳，另一警員亦踢他，其中一警員抓着他的頸，拉扯其防毒面罩索帶致勒頸，將其拖行50米至碧街，「我係咁叫我唞唔到氣，但佢無理」。

扣留期間，Peter曾填表格投訴遭警員拖行，其右膝及雙手擦損流血，左腳痛了10日。事隔11日，他展示左小腿傷痕，稱是警棍擊打的痕迹。他暫未投訴，料日後會民事索償，但表示即使有人拍攝到事發一刻，因不知警員模樣，「無咩信心可以追究到，除非警方交代警員身分」。他批評不少警員濫暴，未來須解散及改革警隊，才能改善問題。

王浩賢看過有關案發片段後表示，即使被捕人不願意離開，警員亦不應使用警棍打，或用腳踢，批評是過量武力。

警方回覆表示，任何人如認為於警方處理任何事件受不合理對待，可向投訴警察課投訴，投訴警察課會考慮證據，按既定程序公平公正處理。

（反修例風暴）

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